台灣工安意外頻傳引民眾憂心！網議TOP6工安意外原因曝光

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內網友熱議的「工安意外原因」網路聲量表現，帶您了解網友關注的六大工安意外原因。

台灣各地工安意外不斷發生，工作場所的安全受到質疑，根據勞動部職業安全衛生署「111年勞動檢查統計年報」資料統計，2022年全國重大職災死亡人數為320人，工安意外的發生除了會造成財產損失外，更是剝奪了許多無辜的生命，導致無數家庭支離破碎，以下將帶您了解近期受到網友熱議的工安意外原因。

「物體飛落撞擊」最受網友熱議 高空作業容易發生「高處墜落」意外 ▲ 網友熱議6大工安意外原因 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網友近三個月內針對「工安意外原因」的討論，可以發現在眾多工安案例中，「物體飛落撞擊」所造成的傷亡事故受到網友極大關注，尤其今年五月及七月分別發生「鐵板壓擊工人事件」及「冷氣17樓墜落砸人事件」，引起不少網友激動表示「吊掛工具底下一定不能站人啊」，並提到若是大樓在安裝冷氣、大型設備時，下面或許可以「派人做管制提醒」等。

此外「高處墜落」也是網友熱議的工安意外原因之一，有網友便於社群討論區上表示「高空作業真的很危險，一不小心就會摔下去」，引起不少認同回覆，如「我朋友就是在高空作業時不幸墜亡，家屬都很難過」、「每次看到高空作業的人都覺得很心驚膽跳」等。而《職業安全衛生法》中也規定，對於有墜落、物體飛落或崩塌等疑慮之作業場所，雇主應備妥符合規定之必要安全衛生設施，若是未依規定執行，不僅會危及自身與他人的安全，還可能因此遭到罰款或刑責。

「火災」也同樣造成不少工安意外，4月在彰化發生的「聯華食品工廠火災事件」也掀起網友熱烈討論，如「真的好常看到工廠大火的新聞，公司應該要好好重視員工的消防演習，才能防止人員傷亡」、「工廠火災不只會傷害到員工，還會影響到附近居民的健康」。

另外「交通事故」也是備受熱議的工安意外原因之一，6月發生的「國道3號聯結車追撞工程車事件」造成工人被撞後送醫不治，有網友就表示「最近緩撞車被追撞事件頻傳，從事相關工作真的要小心!」。

至於「觸電」及「與高溫、低溫之接觸」造成的工安意外，也是許多勞工的噩夢，觸電可能會造成心跳停止、呼吸困難、皮膚灼傷等嚴重後果，而長期暴露在高溫或低溫的環境下則可能導致熱衰竭、凍傷、中暑等情況；有民眾就表示「我被電過，電到手掌的位置，現在還有疤痕」、「在外面做粗工綁鋼筋的超熱，還會有中暑風險!」，提醒其他網友在工作場合應保持警覺、隨時留意自身情況。

其實無論是哪一種職業或行業，在工作時都應該注意安全，遵守相關法規與規範，並使用合格的防護設備與措施，才能減少意外的發生，共同維護勞動者的生命權與健康權。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「工安意外」相關討論則數。觀測期間：2023/04/24~2023/07/24，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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