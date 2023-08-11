新北大橋驚見男子墜落 高灘處保全目擊報警送醫救不回
新北市一名張姓男子今天上午從新北大橋墜落，高灘處林姓保全員全程目擊報警協處。警、消獲報派員趕抵，檢視張男已無呼吸心跳，緊急送醫急救仍宣告不治。事後警方循線聯繫家屬到醫院指認，目前家屬對死因沒有疑義，至於確切死因仍待警方調查釐清。
據了解，張姓男子（69歲）長期受慢性疾病所苦鬱鬱寡歡，日前他向家人表示心情很不好，但未明說是甚麼原因，家人見張男病態愁容沒有笑顏，只能給予安撫勸慰。
今天上午張男騎乘機車獨自來到新北市新北大橋橋上，沒多久便跨越護欄從135.75公尺高的橋面上往下墜落至自行車步道，當場沒有呼吸心跳。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視張男已無生命徵象，緊急送醫急救仍傷重不治。
警方勘驗現場，橋面上沒有外力介入跡象，張男身上沒有穿刺性傷口，排除有他殺嫌疑。警方循線聯繫家屬到醫院指認，面對張男死亡家屬沒有疑義，至於確切死因仍有待警方調查釐清。
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