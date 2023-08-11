天雨路滑釀禍…新店計程車打滑自撞護欄 慘四輪朝天滾落邊坡

陳姓男子今天駕駛計程車載送1男1女兩名乘客行經新北市新店區，不慎打滑自撞路邊護欄後四輪朝天翻落路旁邊坡，司機及車上2名乘客共3人受到輕傷送醫後無大礙。

新北市消防局今天下午2時許接獲民眾通報，新店區溪園路發生計程車翻車案件，還說現場有車上有人員受困車內，消防局第四救災救護大隊接獲報案後出動7車18人前往救援，到場後駕駛陳姓男子（66歲）、乘客施姓男子（61歲）、林姓女子（62歲）3人已自行脫困，

經救護人員現場檢傷，3人意識皆清醒、輕微擦挫傷，由救護人員全數送往新店耕莘醫院救治。陳姓司機酒測值為零，至於確實事禍發生原因，現由警方調查釐清中。

據了解，這起車禍意外，疑天雨路滑，駕駛一時不慎造成，消防局第四救災救護大隊長陳志瑋呼籲：雨天視線不佳、且車輛所需煞車距離加長，應減速慢行，遇有車禍時請勿隨意移動傷患，應立即撥打119求助，以免患者造成二次傷害。

疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝

疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝

疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝