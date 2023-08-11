快訊

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

賴清德明出訪過境美國 共軍同一日在東海展開3天軍演

天雨路滑釀禍…新店計程車打滑自撞護欄 慘四輪朝天滾落邊坡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子今天駕駛計程車載送1男1女兩名乘客行經新北市新店區，不慎打滑自撞路邊護欄後四輪朝天翻落路旁邊坡，司機及車上2名乘客共3人受到輕傷送醫後無大礙。

新北市消防局今天下午2時許接獲民眾通報，新店區溪園路發生計程車翻車案件，還說現場有車上有人員受困車內，消防局第四救災救護大隊接獲報案後出動7車18人前往救援，到場後駕駛陳姓男子（66歲）、乘客施姓男子（61歲）、林姓女子（62歲）3人已自行脫困，

經救護人員現場檢傷，3人意識皆清醒、輕微擦挫傷，由救護人員全數送往新店耕莘醫院救治。陳姓司機酒測值為零，至於確實事禍發生原因，現由警方調查釐清中。

據了解，這起車禍意外，疑天雨路滑，駕駛一時不慎造成，消防局第四救災救護大隊長陳志瑋呼籲：雨天視線不佳、且車輛所需煞車距離加長，應減速慢行，遇有車禍時請勿隨意移動傷患，應立即撥打119求助，以免患者造成二次傷害。

疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝
疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝

疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝
疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝

疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝
疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝

疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝
疑天雨路滑，陳姓男子駕駛計程車行經新北市新店區溪園路時，不慎打滑自撞撞護欄後翻車4輪朝天，駕駛及車上2名乘客受到輕傷送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝

計程車 車禍

延伸閱讀

新店精華區國有地長期荒廢 民眾盼做公園、機車停車場

設護欄阻沙灘車遭拖離 林業署屏東分署：涉法送辦

午後雷陣雨 新店華城路因路樹傾倒僅單線雙向通車

造價7億通車半年 陝西黃河大橋護欄遇風倒塌

相關新聞

國1北上圓山至內湖路段4車連環撞 紫爆回堵11公里

高速公路局說，下午12時4分國道1號北向18.9公里處圓山至內湖路段，2輛小貨車和2輛自小客車追撞事故，占用外2線車道，...

網紅「玲玲」遭詐兩次 這次是買到「破銅爛鐵」

網紅「玲玲」日前遇上詐騙，依簡訊到便利商店領貨，卻是一只廉價的手鐲，但店員說須按物流步驟才能退款，聯絡物流，填寫表單卻沒...

疑天雨路滑 計程車打滑新店撞護欄 4輪朝天3人送醫

陳姓男子今天駕駛計程車載送1男1女兩名乘客行經新北市新店區，不慎打滑自撞路邊護欄後四輪朝天翻落路旁邊坡，司機及車上2名乘...

新北大橋驚見男子墜落 高灘處保全目擊報警 送醫救不回

新北市一名張姓男子今天上午從新北大橋墜落，高灘處林姓保全員全程目擊報警協處。警、消獲報派員趕抵，檢視張男已無呼吸心跳，緊...

新北貢寮貨櫃車撞上機車 84歲騎士「血流滿地」慘死

今天近午蕭姓男子開貨櫃車沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，於新北市貢寮區台2線98公里處，與84歲吳姓騎士發生車禍。吳男倒地...

內湖15歲少女獨留舊家住今墜樓…搶救1小時仍不治 母崩潰

蔡姓少女今早從台北市內湖區自家8樓住處墜落1樓，當場失去呼吸心跳，送醫搶救1小時候傷重不治，警方介入後排除外力介入，蔡女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦