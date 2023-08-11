新北貢寮貨櫃車撞上機車 84歲騎士「血流滿地」慘死

今天近午蕭姓男子開貨櫃車沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，於新北市貢寮區台2線98公里處，與84歲吳姓騎士發生車禍。吳男倒地，當場無生命跡象，送醫不治，警方到場採證調查事故原因。

瑞芳警分局調查，上午11時53分獲報，蕭姓男子開貨櫃車沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，於新北市貢寮區台2線98公里處，與84歲吳姓騎士發生車禍。

吳男倒地鮮血直流，吳男送醫搶救，醫生在12時55分宣告急救無效死亡。貨櫃車蕭姓司機（37歲）酒測值為0，並未喝酒，警方已採證並報請檢方相驗調查釐清。

警方說，事故現場是一處是丁字路口，號誌是閃紅燈跟閃黃燈。吳男當時疑騎車橫越馬路就與貨櫃車撞上。事故現場中午12時56分排除，恢復雙向通行。