聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北貢寮貨櫃車撞上機車 84歲騎士「血流滿地」慘死
今天近午蕭姓男子開貨櫃車沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，於新北市貢寮區台2線98公里處，與84歲吳姓騎士發生車禍。吳男倒地，當場無生命跡象，送醫不治，警方到場採證調查事故原因。
瑞芳警分局調查，上午11時53分獲報，蕭姓男子開貨櫃車沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，於新北市貢寮區台2線98公里處，與84歲吳姓騎士發生車禍。
吳男倒地鮮血直流，吳男送醫搶救，醫生在12時55分宣告急救無效死亡。貨櫃車蕭姓司機（37歲）酒測值為0，並未喝酒，警方已採證並報請檢方相驗調查釐清。
警方說，事故現場是一處是丁字路口，號誌是閃紅燈跟閃黃燈。吳男當時疑騎車橫越馬路就與貨櫃車撞上。事故現場中午12時56分排除，恢復雙向通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言