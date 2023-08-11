快訊

老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

賴清德明出訪過境美國 共軍同一日在東海展開3天軍演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北貢寮貨櫃車撞上機車 84歲騎士「血流滿地」慘死

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

今天近午蕭姓男子開貨櫃車沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，於新北貢寮區台2線98公里處，與84歲吳姓騎士發生車禍。吳男倒地，當場無生命跡象，送醫不治，警方到場採證調查事故原因。

瑞芳警分局調查，上午11時53分獲報，蕭姓男子開貨櫃車沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，於新北市貢寮區台2線98公里處，與84歲吳姓騎士發生車禍。

吳男倒地鮮血直流，吳男送醫搶救，醫生在12時55分宣告急救無效死亡。貨櫃車蕭姓司機（37歲）酒測值為0，並未喝酒，警方已採證並報請檢方相驗調查釐清。

警方說，事故現場是一處是丁字路口，號誌是閃紅燈跟閃黃燈。吳男當時疑騎車橫越馬路就與貨櫃車撞上。事故現場中午12時56分排除，恢復雙向通行。

新北貢寮貨櫃車撞機車，84歲機車騎士路口當場慘死。記者游明煌／翻攝
新北貢寮貨櫃車撞機車，84歲機車騎士路口當場慘死。記者游明煌／翻攝
新北貢寮貨櫃車撞機車，84歲機車騎士路口當場慘死。記者游明煌／翻攝
新北貢寮貨櫃車撞機車，84歲機車騎士路口當場慘死。記者游明煌／翻攝

貢寮 新北 車禍

延伸閱讀

「給孩子們一個機會」 新北庇護工場推香氛禮邀您來傳遞幸福

限時17天！「辻利茶舗」首度快閃新北，這五日「買一送一」最高現省145元

雨炸新北淹水挨批在台中造勢 新北市府：侯友宜全程緊盯無懈怠

涉詐上百萬助理費 新北前副議長陳文治遭聲押禁見

相關新聞

國1北上圓山至內湖路段4車連環撞 紫爆回堵11公里

高速公路局說，下午12時4分國道1號北向18.9公里處圓山至內湖路段，2輛小貨車和2輛自小客車追撞事故，占用外2線車道，...

網紅「玲玲」遭詐兩次 這次是買到「破銅爛鐵」

網紅「玲玲」日前遇上詐騙，依簡訊到便利商店領貨，卻是一只廉價的手鐲，但店員說須按物流步驟才能退款，聯絡物流，填寫表單卻沒...

新北機車擦撞小貨車 騎士遭鋼筋壓傷小腿無法動彈

新北市周姓男子昨晚騎車行經板橋區，疑似天雨視線不佳，在浮洲橋外環道往三峽方向，不慎自撞路旁分隔島當場連人帶車摔倒壓傷小腿...

疑天雨路滑 計程車打滑新店撞護欄 4輪朝天3人送醫

陳姓男子今天駕駛計程車載送1男1女兩名乘客行經新北市新店區，不慎打滑自撞路邊護欄後四輪朝天翻落路旁邊坡，司機及車上2名乘...

新北大橋驚見男子墜落 高灘處保全目擊報警送醫救不回

新北市一名張姓男子今天上午從新北大橋墜落，高灘處林姓保全員全程目擊報警協處。警、消獲報派員趕抵，檢視張男已無呼吸心跳，緊...

新北貢寮貨櫃車撞上機車 84歲騎士「血流滿地」慘死

今天近午蕭姓男子開貨櫃車沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，於新北市貢寮區台2線98公里處，與84歲吳姓騎士發生車禍。吳男倒地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦