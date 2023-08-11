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網紅「玲玲」遭詐兩次 這次是買到「破銅爛鐵」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

網紅「玲玲」日前遇上詐騙，依簡訊到便利商店領貨，卻是一只廉價的手鐲，但店員說須按物流步驟才能退款，聯絡物流，填寫表單卻沒有下文，最後放棄，憤而到向北市議員應曉薇陳情。應曉薇上午舉行記者會指出，民眾依簡訊領貨卻領到破銅爛鐵，物流公司已成詐騙幫兇。北市法務局提醒，取貨時應加以核對，可以避免領到未訂購的幽靈包裹。

「玲玲」說，她當場拆包裹，發現不是她的，要求退款，但超商店員說要按物流步驟才能退款。她事後打電話給物流，電話不接，她再用line給客服，對方向她要了一堆個資，並稱賣家若沒回再聯絡，結果沒回，物流的態度就變得很差，她覺得個資可能會被外洩，只好向議員陳情。

她說，這是第二次被騙，付了1千多元，上一次是在臉書訂貨，對方還說若買到假的就「一賠十」她花買了2千多元買衣服，結果打開包裹，衣服只有薄薄的一片。

應曉薇也說，轉運站小額詐騙案，越來越猖獗，甚至還有人網購潮鞋，店家還稱「假1賠3」，「假1賠10」，結果可笑的是，賠得東西一樣爛，真的寄3個、10個來。

應曉薇指出，她調閱警察局資料，警方受理假網路拍賣、購物，112年1至7月僅有285件，因為受騙被害人根本疲憊不想去報案。她也批中央成立打詐辦公室2個多月毫無作為，不停的宣導防詐騙，民眾卻天天受騙，尤其物流公司轉送詐騙物品亦無法律責任約束，中央未修法只能靠地方政府、警察機關與民眾自力救濟。

北市法務局表示，物流業者是由中央管理。主任消保官楊麗萍指出，現在4大超商經過相關主管機關及台北市政府歷次會議，均已建立詐騙包裹協處機制，分別提供「爭議包裹退貨申請平台」、「詐騙案件申訴平台」供受害民眾線上申請，或客服專線受理申報。

另外，市府仍將持續關注各大超商協處狀況，退款流程可如何更加改善，以及超商對合作廠商之篩選、控管、淘汰等檢核機制如何強化，公私協力共同防堵詐騙。

網紅「玲玲」日前遇上詐騙，依簡訊到便利商店卻領貨，卻領到一只廉價的手鐲，退款全無下文。記者楊正海／攝影
網紅「玲玲」日前遇上詐騙，依簡訊到便利商店卻領貨，卻領到一只廉價的手鐲，退款全無下文。記者楊正海／攝影

詐騙 超商 網購

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