快訊

雷聲隆隆！ 短延時強降雨來了 15縣市大雨特報

影／柯文哲：一定會以民眾黨總統候選人的身份參選到底

鐵皮、招牌雜亂「台灣市容比日本醜」 內行人揭關鍵原因

台南獨居老翁挨餓多日臥床意識模糊 警及時送醫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康警察分局前天接獲一名外地男子電話報案，他的朋友80歲吳姓長者獨自住在永康區南工街，最近幾天沒有聯絡打電話也沒人接，擔心發生不測。正在轄區巡邏的永信所巡佐周信全、警員葉紘維獲報立即前往，發現大門深鎖敲打沒人回應。

永信派出所長王建智說，員警直覺狀況緊急、趕緊找來鎖匠開門，發現吳姓老人躺在床上、意識模糊，立即將人送成大醫院，並聯絡到家屬，老人昨天出院。警方今天再聯絡家屬確認有送餐去給老人探望，目前老人狀況穩定。

王建智說，當時有聯繫到老人住在北區的胞妹，她稱不清楚胞兄的狀況，吳姓老人面容憔悴、身形消瘦，獨自租屋居住，疑已多日未進食，虛弱到躺在床上無法應門及接聽朋友電話，家屬感謝警方熱心協助及時阻止憾事發生。

永康分局呼籲家中如有獨居長者，家屬應時常保持聯繫、關懷，如無法聯繫時，應撥打110報案電話，尋求警方協助，把握黃金時機，避免憾事發生。

台南獨居老翁多日未進食倒臥床上險喪命 ，警及時送醫。記者周宗禎／翻攝
台南獨居老翁多日未進食倒臥床上險喪命 ，警及時送醫。記者周宗禎／翻攝
台南獨居老翁多日未進食倒臥床上險喪命 ，警及時送醫。記者周宗禎／翻攝
台南獨居老翁多日未進食倒臥床上險喪命 ，警及時送醫。記者周宗禎／翻攝

獨居

延伸閱讀

北市內湖15歲獨居少女墜樓無呼吸 母一早聞惡耗崩潰

交酒肉友丟工作 30年與成群米奇為伍 自閉高材生55歲才重生

怕浴室有鬼？尪每天回婆家「與媽共浴」 妻崩潰：感覺很差

新北獨居婦跌坐家中 家屬連兩天連繫不上...破門救回一命

相關新聞

高雄停車位難找…這一幕讓人崩潰 警開罰最少要多付這數目

高雄市區停車不易，一名車主好不容易在巷弄處找到停車位，結果駛近一看，發現一輛白色轎車前輪停在前方停車格，車身則占據後方停...

內湖15歲少女獨留舊家住今墜樓 搶救1小時仍不治 母崩潰

蔡姓少女今早從台北市內湖區自家8樓住處墜落1樓，當場失去呼吸心跳，送醫搶救1小時候傷重不治，警方介入後排除外力介入，蔡女...

台南獨居老翁挨餓多日臥床意識模糊 警及時送醫

台南市永康警察分局前天接獲一名外地男子電話報案，他的朋友80歲吳姓長者獨自住在永康區南工街，最近幾天沒有聯絡打電話也沒人...

影／5歲女童抱1歲妹流浪街頭？ 暖警當奶爸幫尋母

新北市土城一名5歲女童日前抱著1歲妹妹流浪街頭，土城警分局廣福派出所員警陳韋呈和女警鍾婉蓉當奶爸幫忙尋母。原來，女童見媽...

破詐團水房查獲1.3萬顆泰達幣 嫌誆稱「密碼忘了」警破解沒入

網路詐騙猖獗，假投資真詐財成為近期熱門手法，台南市有民眾在網路、通訊軟體上被詐團成員以投資飆股、虛擬貨幣等名義誆騙匯款數...

15歲少年騎機車逆向迴轉險撞汽車 怒駕駛竟加速攔下甩棍伺候

15歲沈姓少年與5名友人9日清晨騎車夜遊，回程沈少騎車逆向迴轉，差點與陳男所駕駛汽車碰撞，陳男盛怒衝前攔下沈少，並持甩棍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦