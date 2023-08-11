台南獨居老翁挨餓多日臥床意識模糊 警及時送醫

台南市永康警察分局前天接獲一名外地男子電話報案，他的朋友80歲吳姓長者獨自住在永康區南工街，最近幾天沒有聯絡打電話也沒人接，擔心發生不測。正在轄區巡邏的永信所巡佐周信全、警員葉紘維獲報立即前往，發現大門深鎖敲打沒人回應。

永信派出所長王建智說，員警直覺狀況緊急、趕緊找來鎖匠開門，發現吳姓老人躺在床上、意識模糊，立即將人送成大醫院，並聯絡到家屬，老人昨天出院。警方今天再聯絡家屬確認有送餐去給老人探望，目前老人狀況穩定。

王建智說，當時有聯繫到老人住在北區的胞妹，她稱不清楚胞兄的狀況，吳姓老人面容憔悴、身形消瘦，獨自租屋居住，疑已多日未進食，虛弱到躺在床上無法應門及接聽朋友電話，家屬感謝警方熱心協助及時阻止憾事發生。