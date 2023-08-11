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影／5歲女童抱1歲妹流浪街頭？ 暖警當奶爸幫尋母

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城一名5歲女童日前抱著1歲妹妹流浪街頭，土城警分局廣福派出所員警陳韋呈和女警鍾婉蓉當奶爸幫忙尋母。原來，女童見媽媽外出倒垃圾，抱著妹妹跟出門，卻迷路找不到人，民眾發現熱心通報里長及轄區派出所，員警一把抱起1歲女童，一邊安撫一邊帶著姊妹二人沿路詢問終於平安送返家。

土城警分局廣福所員警陳韋呈及女警鍾婉蓉本月4 日下午4時許，接獲報案稱土城區廣明街23巷裡迷失兒童，員警到達現場見5歲蔡姓女童抱著1歲妹妹，土城區復興里長潘祝惠也接到里民電話早一步趕到。

里長表示，蔡姓女童剛剛抱著妹妹走到該處後疑似迷路，員警見狀一把抱起1歲小妹妹當起「奶爸」，一邊安撫一邊帶著姊妹倆詢問附近民眾，得知女童就住在附近，沿路詢問終於平安送返家。

原來，女童見媽媽外出倒垃圾，抱著妹妹跟出門，卻迷路找不到人，只能無助地在路邊等待，所幸遇到熱心的民眾、里長協助及暖心的警察幫忙照顧，才得以讓姊妹倆順利回到媽媽身邊，女童媽媽也十分感謝員警協助。

新北市土城一名5歲女童日前抱著1歲妹妹流浪街頭，土城警分局廣福派出所員警陳韋呈和女警鍾婉蓉當奶爸幫忙尋母。記者王長鼎／翻攝
新北市土城一名5歲女童日前抱著1歲妹妹流浪街頭，土城警分局廣福派出所員警陳韋呈和女警鍾婉蓉當奶爸幫忙尋母。記者王長鼎／翻攝
新北市土城一名5歲女童日前抱著1歲妹妹流浪街頭，土城警分局廣福派出所員警陳韋呈和女警鍾婉蓉當奶爸幫忙尋母。記者王長鼎／翻攝
新北市土城一名5歲女童日前抱著1歲妹妹流浪街頭，土城警分局廣福派出所員警陳韋呈和女警鍾婉蓉當奶爸幫忙尋母。記者王長鼎／翻攝

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