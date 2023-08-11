破詐團水房查獲1.3萬顆泰達幣 嫌誆稱「密碼忘了」警破解沒入

網路詐騙猖獗，假投資真詐財成為近期熱門手法，台南市有民眾在網路、通訊軟體上被詐團成員以投資飆股、虛擬貨幣等名義誆騙匯款數百萬元不等，警方組成專案小組追緝，昨日晚間循線在永康區查獲疑似用來洗錢的「水房」，現場查扣現金1100萬餘元、價值41萬台幣的泰達幣1.3萬顆，遭逮的洪姓男子堅不配合，警方及時破解密碼，將泰達幣轉入警方電子錢包保管。

投資型詐騙被害人損失甚鉅，據悉有人一口氣被騙600萬，也有人上當後，陸續匯款700萬，台南市警局麻豆警分局與永康、玉井、台南市刑大偵三隊、科偵隊組成專案小組追查，從人頭帳戶金流、網路IP位址等多方追查，發現該詐團洗錢水房隱身永康區民宅中。

昨日深夜專案小組見時機成熟，出動警力前往搜索，現場起出為數龐大的千元新鈔，清點後超過1100萬元，並逮捕一名自稱「幣商」的洪姓男子，在電子錢包中發現1.3顆泰達幣，面對警方詢問，洪男供稱「密碼忘了」，所幸在科偵隊員警努力下成功破解，轉入警方電子帳戶保管。