15歲少年騎機車逆向迴轉險撞汽車 怒駕駛竟加速攔下甩棍伺候

15歲沈姓少年與5名友人9日清晨騎車夜遊，回程沈少騎車逆向迴轉，差點與陳男所駕駛汽車碰撞，陳男盛怒衝前攔下沈少，並持甩棍朝著沈少頭部揮擊3下，導致沈少頭破血流，陳男逞凶後駕車逃逸。淡水警方受理，於當天晚上循線通知陳男到案說明，警詢後依傷害罪嫌送辦，另沈少無照駕駛部分則依法開單舉發。

據了解，這個月8日深夜沈姓少年（15歲）與5名好友相約騎車至陽明山夜遊，當晚6人分騎3輛機車雙載同行，沈少沒車無照，只能坐於林姓友人機車後座出遊，當晚6少一路從台北市騎上陽明山夜遊。

翌日凌晨4時54分左右，3車6少從陽明山下山，途經新北市淡水區淡金公路（淺水灣前），沈少突來提議想林姓友人機車騎乘一小段路，徵得林姓友人允肯換沈少騎乘，未料機車才剛騎出路面，沈少竟直接逆向迴轉，險些與陳男（20歲）所駕駛的汽車碰撞（車內另有兩友）。

氣的陳男加速油門衝前攔下沈少人車，旋即怒持甩棍下車，朝著沈少頭部揮擊3下，導致沈少頭部撕裂傷濺血。陳男兩友見狀趕緊下車把陳拉開，沈少其他朋友也衝前阻止陳男暴行，最後陳男被友人拉回車內駕車離開。

沈少友人趕緊打電話報警，協助沈少送醫急救，所幸並無大礙。淡水警方獲報趕抵，已無人在現場，經警到醫院接觸到沈少，詢問才知是因為騎車逆向迴轉所致。當天晚上10時許，警方循線通知涉案陳男到案說明。

偵詢時，陳男坦承持甩棍打人，警詢後依傷害罪嫌將陳男函送法辦，另沈少無照駕駛部分，則依道路交通管理處罰條例第21條1項1款，汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機器腳踏車，開處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。