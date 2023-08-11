高雄停車位難找…這一幕讓人崩潰 警開罰最少要多付這數目

高雄市區停車不易，一名車主好不容易在巷弄處找到停車位，結果駛近一看，發現一輛白色轎車前輪停在前方停車格，車身則占據後方停車格，等於一輛車停兩格，讓車主崩潰「找到車位時，卻停不進去」，網友酸「超大停車格，駕照雞腿換來的」；交大指該車主已違規，可拖吊。

有網友在臉書社團「高雄人大小事」貼出一張照片，指當找到車位時，卻發現停不進去，照片中只見一輛白色轎車，前輪停在停車格內，後半車身則占據另一個停車格，貼文引發網友熱議。

有網友批評「白色轎車車主沒公德心，駕照一定用買的」；有網友指「停兩格就收兩格的錢」、「占位子的概念嗎」、「自己方便就好了，不顧慮別人」；有網友認為「可以叫拖吊看看，車身超出車格內」。

高雄市交通大隊警方指出，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第190條第1項規定「車輛停放線，用以指示車輛駕駛人停放車輛之位置與範圍」，以及道路交通安全規則第112條第1項第13款規定「在停車場內或路邊准停車處所停車時，應依規定停放，不得紊亂」。