聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄停車位難找…這一幕讓人崩潰 警開罰最少要多付這數目
高雄市區停車不易，一名車主好不容易在巷弄處找到停車位，結果駛近一看，發現一輛白色轎車前輪停在前方停車格，車身則占據後方停車格，等於一輛車停兩格，讓車主崩潰「找到車位時，卻停不進去」，網友酸「超大停車格，駕照雞腿換來的」；交大指該車主已違規，可拖吊。
有網友在臉書社團「高雄人大小事」貼出一張照片，指當找到車位時，卻發現停不進去，照片中只見一輛白色轎車，前輪停在停車格內，後半車身則占據另一個停車格，貼文引發網友熱議。
有網友批評「白色轎車車主沒公德心，駕照一定用買的」；有網友指「停兩格就收兩格的錢」、「占位子的概念嗎」、「自己方便就好了，不顧慮別人」；有網友認為「可以叫拖吊看看，車身超出車格內」。
高雄市交通大隊警方指出，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第190條第1項規定「車輛停放線，用以指示車輛駕駛人停放車輛之位置與範圍」，以及道路交通安全規則第112條第1項第13款規定「在停車場內或路邊准停車處所停車時，應依規定停放，不得紊亂」。
交大表示，經檢視網友所拍照片，車輛停放於路邊停車格位，若有一車占用二停車格位的狀況，已違反道路交通管理處罰條例第56條1項9款「停車位置不依規定」，可據予舉發，罰款從600到1200元不等，並按同法第56條4項規定，責令汽車駕駛人將車移置適當處所，若汽車駕駛人不予移置或不在車內時，可逕行拖吊移置。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言