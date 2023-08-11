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她騎車打滑雙腳插土裡受困 「打卡求援」警察立刻來了

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市雨勢仍斷斷續續下不停，善化區一名黃姓女子今天早上騎乘機車打算抄捷徑從南科回到租屋處，沒想到誤闖封閉道路，機車失控打滑，她本想牽車，不料雙腳卡在泥濘中動彈不得，情急之下還在臉書社團標註地點發文求助，警方接獲報案前往救援，總算讓黃女脫困。

善化分局善化派出所今早接獲報案，有女子連人帶車受困泥濘道路，女子也在臉書社團「正港善化人」貼文求援，「請問有沒有人可以拉我」、「機車倒在泥土完全起不來」，於是立刻派遣線上線上巡邏員警蔡易霖、鄭崑佑與女子電話聯絡，確定地點趕往現場。

員警發現女子受困地點市善化區三民路靠近南科園區便道，近期因為施工道路封閉，沒想女子竟然誤闖，到場後發現26歲黃姓女子雙腳陷入泥土中，腳上拖鞋卡住動彈不得，相當狼狽，員警立刻攙扶她脫困，再把機車推到安全路面。

黃女表示，她早上到南科park17購物，因天候不佳，就想抄近路回到善化租屋處，沒想到平日的便道因為施工封閉，又因路面積水濕滑，她一時慌張，才陷入泥濘土石中，所幸警方即時救援，她也沒有受傷，只是虛驚一場。

台南善化一名黃姓女子騎車抄近路，誤闖施工道路，加上天雨泥濘，雙腿竟陷入泥土中動彈不得。記者莊曜聰／翻攝
台南善化一名黃姓女子騎車抄近路，誤闖施工道路，加上天雨泥濘，雙腿竟陷入泥土中動彈不得。記者莊曜聰／翻攝
警方到場後協助女子脫困，所幸人車均安。記者莊曜聰／翻攝
警方到場後協助女子脫困，所幸人車均安。記者莊曜聰／翻攝
女子受困施工道路，一時間無人經過，她還上臉書社群標記地點求援。圖／取自臉書社團「正港善化人」
女子受困施工道路，一時間無人經過，她還上臉書社群標記地點求援。圖／取自臉書社團「正港善化人」

南科

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