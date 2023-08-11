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他遭投資詐欺上千萬元 台南警循線逮5車手追上游

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男子在LINE上認識投顧公司人員，誆騙烏俄戰爭延燒，投資黃金、原油才是王道，陸續匯款上千萬元，當他想將獲利提現，仍需繳納20%稅款及200萬保證金才能領回，驚覺上當報警，台南市刑大偵四隊等8日分赴南投等地，拘提陳男等5名車手到案，檢方訊後分以3萬至5000元交保。

市刑大隊偵四隊員警循線得知該詐騙集團接收贓款後，立即分流轉匯至10幾個人頭帳戶，並指派旗下車手分次至多處提領。經調閱相關資料分析、比對，鎖定陳男等車手涉案，報請台南地檢署指揮偵辦。

偵四隊會同第三分局、少年警察隊、偵二隊等單位，7、8日兵分多路，前往安平、中西、安南、安定及南投縣名間鄉等處，拘提陳姓、葉姓、黃姓、簡姓及另名陳姓男子等5名車手到案，詢問後，8日依涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將車手頭陳男等5人移送偵辦，檢方訊問後分別以3萬至5000元交保。另持續溯源追查集團幕後成員。

警方調查，張男日前在LINE通訊軟體上認識自稱是「仁翔投顧公司」的蔡姓助理，誆稱烏俄戰爭持續延燒，現今投資以黃金、原油避險才是王道，誘騙他加入LINE群組「K8會員投資交流」。而張男依其指示陸續匯款轉入MT5交易平台交付1千多萬元，誤以為能輕鬆投資獲利。

當他欲將投資獲利提現時，詐騙集團再以需繳納20%稅務費用、200萬元保證金為由才能領回，他才驚覺受騙，向警方報案。

據統計，今年迄今受理的詐騙案件，以「投資詐欺」排名第一，也是總財損量最高的詐騙手法投資，詐騙集團看準投資者的需求與弱點行騙。市警局提醒，民眾接獲投資群組、社團訊息或素未謀面的網友，標榜保證獲利、高報酬、無風險的投資介紹，都是詐騙手法，請民眾務必提高警覺、小心查證。

台南警方兵分多路，前往台南及南投等處，拘提陳姓男子等5名車手到案，詢問後移送法辦。圖／讀者提供
台南警方兵分多路，前往台南及南投等處，拘提陳姓男子等5名車手到案，詢問後移送法辦。圖／讀者提供
警方得知該詐騙集團接收贓款後，立即分流轉匯至10幾個人頭帳戶，並指派旗下車手分次至多處提領。經調閱相關資料分析、比對，鎖定陳男等人涉案。圖／讀者提供
警方得知該詐騙集團接收贓款後，立即分流轉匯至10幾個人頭帳戶，並指派旗下車手分次至多處提領。經調閱相關資料分析、比對，鎖定陳男等人涉案。圖／讀者提供

詐騙集團 車手

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