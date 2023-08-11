影／台中37歲婦為半癱夫辦「VVIP客戶」險失金162萬元

台中37歲卓姓婦人因其夫半年前半身癱瘓，一肩扛起家計、照顧半癱夫，沒想到日前竟有詐騙集團假稱銀行襄理，假稱她是「VVIP客戶」，可以讓半癱夫在護理之家得到良好照顧，並直接扣款支付療養費用，婦人連忙至龍井郵局領出162萬元，準備申辦專戶，還好在警方和郵局行員聯手勸阻下，得以保住卓女的血汗錢。

台中市警局烏日分局龍井分駐所警員呂明忠、林世悟本月9日下午1時30分，獲龍井郵局行員通報，有疑有民眾遭詐欺，希望員警前往關心協助。

卓女表示，她在家中接獲自稱銀行襄理來電指她是「VVIP客戶」，提供到府收款辦專戶服務。為了讓半癱夫有良好照顧，可直接扣款支付其夫在護理之家療養費用，聽信襄理的建議，忙至龍井郵局要領出162萬元，準備辦理扣款專戶事宜。

員警了解後不敢大意，立即與卓女一起至她所稱的銀行求證，經查證並無此事，確定是詐騙。卓女恍然大悟驚覺差點被騙，除了感謝員警迅速到場之外，更加讚揚細心的郵局行員機警報案，才能保住自己的血汗錢。