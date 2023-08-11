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影／鑰匙未拔高雄慣竊騎走 警見熟面孔出現一攔果然人贓俱獲
高雄永安62歲莊姓男子周二下午在維新路光明一巷內，神情詭異正準備騎車時，遭警巡邏撞見，因莊為該區慣竊，警又見他舉止詭異，便上前盤問他機車來源，莊男嚇得語意不詳且矢口否認偷竊行為，事後，警查車號聯絡車主，莊這才坦言為了代步行竊，被警逮捕送辦。
岡山分局永安分駐所8日當天下午3時許，正由副所長劉慶彰帶班執行擴大查贓勤務，意外發現慣竊莊男，警觀察他心虛神情不安，便盤問他腳下機車從哪來，莊男當場嚇得不知該如何回話。
一開始，莊男否認行竊機車。警方乾脆透過車牌聯絡車主，並調閱該車失竊時周遭的監視器畫面，莊男見自己的身影就在畫面中，狀似伺機尋找某廠區內「鑰匙未拔」的機車，要趁機騎走。
莊見警證據確鑿，甫坦言當時為了代步，才隨機找「鑰匙未拔」的機車下手行竊，全案依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。岡山分局呼籲，汽機車主在停放車輛後，應再三檢視鑰匙及車上財物有無遺漏，以防宵小覬覦。
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