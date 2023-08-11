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影／高雄上演「阿宏」翻版 神似「李多慧」正妹會網友險遇詐

聯合報／ 記者林保光／即時報導

台中女子7月到嘉義見網友遭「丟包」的「阿宏事件」，在高雄上演「阿宏的翻版」；不過南下高雄會網友的唐姓女子長得亭亭玉立，有又有明星臉，卻是在等候男網友時，收到一段恐嚇影片，險些遇詐，幸好超商店員及時識破，報警協助，才讓這名正妹不致受騙。

員警形容，南下高雄會網友的唐姓女子（23歲）是女大學生，擁有一副「明星臉」，長得像韓國啦啦隊「應援女神」李多慧，員警說想騙她的男網友「阿豪」，如果看到這位正妹，應該會捶胸頓足，後悔沒出來見面。

據了解，唐姓女子在網路交友軟體，遇到網友「阿豪」，2人相談甚歡，才相約暑假到高雄碰面。

唐女依約8月7日南下高雄，要和阿豪見面，她在高雄市前金區六合二路某超商，等阿豪帶她遊覽高雄。快到晚間6點相約見面時間，唐姓女子接到阿豪的電話，阿豪直白說自己是「從事八大行業的經紀」，怕她是警察偽裝要來「釣魚」抓人的人，要唐女傳身分證「驗證身分」，唐女不疑傳出身分證後，阿豪卻又要她傳可看出銀行存款餘額的ATM自動櫃員機交易單，才願出面。

唐女相當意外，直說不想見面了，不料，阿豪卻口出惡言，更傳給唐女一段拿刀血腥影片，傳訊「把你和你家人拖到公司處理就不好了」要唐女買遊戲點數，付保證金2萬元。

唐女因已經傳出身分證，擔心受害，把個人資料傳給對方，在超商提款要買點數，超商店員察覺有異，便報警協助。

高雄市警新興分局員警到場得知來龍去脈，告訴唐女，這是網路交友的詐騙手法，詐騙集團通常是用這方法令受騙人害怕而匯款，唐女才稍釋懷，倖然回家。

唐姓女子長得又明星臉，因會網友，險些遇詐。記者林保光／翻攝
唐姓女子長得又明星臉，因會網友，險些遇詐。記者林保光／翻攝
唐姓女子（右）在超商店員陪同下，向警方訴說緣由。記者林保光／翻攝
唐姓女子（右）在超商店員陪同下，向警方訴說緣由。記者林保光／翻攝

詐騙集團 正妹 交友軟體

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