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影／好危險！新北貨車車斗違規載逾10人 網諷：要載去BB園區？
有網友透過LINE社群《社會是新聞影音》上傳一段影片，一輛貨車行駛於新北市三重區自強路三段上，違規於車斗後載運超過10人，網友貼文嘲諷「這是要載去BB園區嗎？」對此三重警方表示，目前尚未接獲民眾檢舉，檢視網友上傳影片內容，駕駛人恐違反道交條例相關規定，依法可罰處駕駛人最高1萬8千元罰鍰。
據了解，一輛貨車違規於車斗後載運超過10人，車身傾斜搖搖晃晃行駛於新北市三重區自強路三段與三和路四段口，全程被後方車輛行車記錄器拍下，將畫面上傳LINE社群《社會是新聞影音》並貼文寫道「危險！貨車後車斗違法載10人，搖搖晃晃傾斜嚇壞民眾」還譏諷「這是要載去BB園區嗎？」
新北市三重警分局表示，目前尚未接獲民眾檢舉，檢視民眾上傳影片，貨車駕駛人恐違反道路交通管理處罰條例第30條1項6款，汽車裝載時，車廂以外載客之規定，依法可罰處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。
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