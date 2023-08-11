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影／「加油須熄火」 淡水男竟暴怒拳毆加油站員工還持刀恐嚇

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市曾姓男子不滿加油站員工賴男規勸一句「加油須熄火」，竟暴怒揮拳毆打賴男臉部、頸部，過程中曾男還返回車內拿刀恐嚇，嚇的賴男趕緊躲離現場。昨天晚上賴男持驗傷單到派出所報案，淡水警方調閱監視器畫面以車追人，將於今天通知曾男到案說明依法究辦。

曾姓男子不滿加油站員工賴男規勸一句「加油須熄火」一度持刀恐嚇。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
曾姓男子不滿加油站員工賴男規勸一句「加油須熄火」一度持刀恐嚇。圖／LINE社群《社會事新聞影音》

據了解，被害賴姓男子（22歲）是新北市淡水區中正東路加油站員工，昨天凌晨5時許，曾男（21歲）開車載同2友來到加油站加油，曾男停妥車卻未依規定熄火，賴男說句「加油須熄火」，卻惹火曾男與同行兩友下車理論。

過程中，曾男穢語連株動手推賴，還出拳毆打賴男臉部、頸部，另名加油站員工看見出面擋勸不成，賴男趕緊逃躲一旁，此時曾男怒氣未消，轉身返回車內拿出一把疑似西瓜刀利刃作勢恐嚇，曾男不見賴男蹤影，旋即與2友上車飆速離開。事後有人將曾男毆人監視器畫面上傳LINE社群《社會事新聞影音》引發網友熱議。

對此，淡水警方表示，昨天晚上10時許，被害人已持驗傷單向轄區警方報案並提告傷害，警方受理調閱沿路監視器畫面以車追人，鎖定涉嫌人身分，將於今天通知涉嫌人到案說明，警詢後將依傷害、社會秩序維護法送辦。

曾姓男子不滿加油站員工賴男規勸一句「加油須熄火」揮拳毆人挨告。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
曾姓男子不滿加油站員工賴男規勸一句「加油須熄火」揮拳毆人挨告。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
曾姓男子（圖紅圈處）不滿加油站員工賴男規勸一句「加油須熄火」揮拳毆人挨告。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
曾姓男子（圖紅圈處）不滿加油站員工賴男規勸一句「加油須熄火」揮拳毆人挨告。圖／LINE社群《社會事新聞影音》

加油站 監視器

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