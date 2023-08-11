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苗栗賣春越女染愛滋 衛局籲尋芳客速篩檢

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗市西勢美地區的私娼寮最近查獲1名32歲越南籍性交易工作者，經檢驗發現感染愛滋病。縣府衛生局發現該女入境台灣逾半年，曾有過不安全性交易，呼籲「尋芳客」若在今年1月12日至7月28日與外籍性工作者有過不安全性行為者，請主動在事發3個月（空窗期） 後盡速進行愛滋篩檢。

該名越南籍女子因從事非法性交易遭警方臨檢查獲，衛生局依規定強制檢驗是否為愛滋病感染者，8月4日快篩呈現陽性，經衛生部疾管署再次檢驗，前天確認該女為愛滋病感染者。

女子自稱和丈夫在越南時就已知悉確診愛滋病並服藥，在台從事性交易期間，與一些尋芳客也曾有過未全程使用保險套進行肛交、陰道交、口交等不安全性行為；女子現送往南投收容所等待遣返。

苗栗縣衛生局指出，愛滋病與梅毒、淋病等傳染病同為第三類法定傳染病，且訂有傳染防治及感染者權益保障條例，無法像新冠肺炎防治公布足跡或調閱監控疫調。女子雖是在苗栗市被查獲，但也有可能赴縣內其他鄉鎮市性交易。

衛生局指出，苗栗縣18鄉鎮市衛生所、衛生局及衛福部苗栗醫院、為恭醫院都有提供準確、注重隱私且免費的匿名愛滋篩檢服務，有疑問可打24小時免付費防疫專線1922。

愛滋病 衛生局 性交易

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