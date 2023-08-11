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男思覺失調30年 住家成老鼠窩

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

環保局派人進入凱哥居住的透天厝清理雜物時，老鼠不怕人滿地跑。圖／高市環保局提供
環保局派人進入凱哥居住的透天厝清理雜物時，老鼠不怕人滿地跑。圖／高市環保局提供
高雄市一棟透天厝因獨居屋主凱哥（化名）長期不打掃，成為老鼠窩居米奇屋，嚇壞不少人，屋主其實曾經是國立大學高材生，進社會後因誤交酒肉朋友，失去對人性信任，自我封閉甚至遠離家人獨居30年，被送進凱旋醫院才發現「大腦生病了」，罹患思覺失調症，歷經8個月的長效針劑治療與職能復健，他從高雄回到台北與80歲老母親團聚，也成為一家五口唯一的上班族。

去年凱哥的鄰居抱怨透天厝老鼠、蟑螂亂爬，有鄰居放捕鼠籠，半年抓148隻老鼠。環保局破門入內打掃，2天清出20噸廢棄物，凱哥被帶進醫院治療。

高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達說，凱哥去年剛送來醫院，顯得害怕，抗拒人群又有被害妄想，經長效針劑治療，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同項目復健，病況獲改善；經8個月治療，凱哥回台北老家，照顧30年沒見面的母親。

高雄市立凱旋醫院院長周煌智說，近16年精神科門診人數增加約1倍，2021年門診就醫人數超過135萬人，就醫者除失眠、壓力適應不良，也包括思覺失調症與憂鬱症，相對其他精神疾病，思覺失調症在藥物治療、身心與社區照護，有獲更好且穩定控制趨勢。

透天厝 老鼠 思覺失調症

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