碰！車輛迴轉釀禍衝進店家 檳榔西施遭撞痛苦倒地

嘉義市昨天晚間林森東路發生車禍意外，有2輛汽車發生擦撞，其中1輛車又衝到路旁檳榔攤，將1名檳榔西施及1名行人撞傷，消防局據報到場護送2人就醫。檳榔西施表示，在店裡包檳榔時，就一聲「碰！」地被撞倒在地。相關肇事責任警方調查釐清中。

嘉義市消防局表示，昨天晚上9時52分接獲報案，林森東路發生車禍，立即派遣第二消防大隊後湖分隊2輛救護車前往。

昨天夜裡嘉義市2輛車發生擦撞，有輛車衝到路旁波及檳榔攤員工及行人。記者李宗祐／翻攝

救護人員抵達現場時，現場為2輛汽車擦撞事故，其中有輛汽車波及到附近檳榔攤，現場有2名傷者，分別是檳榔攤46歲女性員工及63歲男性行人，2人神情痛苦躺在檳榔攤店門口等待救援，救護人員上前評估傷勢，2人皆意識清楚，臉部、肢體擦傷及疼痛。女員工表示，正在店裡包檳榔時，不知道怎麼了，就「碰」地一聲，她人就倒在地上，全身痛到不行。救護人員隨即將2人傷者送往醫院治療。

而這一撞也將天然氣管線撞斷，消防隊員立即協助處理。