埋伏寄物櫃前3小時 南警逮詐騙集團「收簿手」

高雄市陳姓男子因缺錢花用，被詐騙集團吸收為收簿手，昨天涉嫌到台南市永康區要收取金融卡，永康區某賣場寄物櫃前被警方逮捕，警詢後被依詐欺及洗錢防制法罪嫌法辦。

台南市警五分局員警接獲情資，有詐騙集團於通訊軟體上發送收購他人銀行金融卡、銀行存簿之訊息，表示會給予提供者數萬元不等的酬勞，員警佯裝成急需用錢、欲提供帳戶民眾，於通訊軟體上與詐騙集團聯繫，表示願意提供金融卡。

昨天下午2點詐騙集團要求將金融卡放到永康區某賣場寄物櫃，集團收簿手於下午5點到場打開該櫃並取走金融卡時，埋伏員警一擁而上逮捕涉案24歲陳姓男子，並查扣工作用手機及另案黃姓被害人之金融卡，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦，並擴大偵辦中。