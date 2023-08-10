埋伏寄物櫃前3小時 南警逮詐騙集團「收簿手」
高雄市陳姓男子因缺錢花用，被詐騙集團吸收為收簿手，昨天涉嫌到台南市永康區要收取金融卡，永康區某賣場寄物櫃前被警方逮捕，警詢後被依詐欺及洗錢防制法罪嫌法辦。
台南市警五分局員警接獲情資，有詐騙集團於通訊軟體上發送收購他人銀行金融卡、銀行存簿之訊息，表示會給予提供者數萬元不等的酬勞，員警佯裝成急需用錢、欲提供帳戶民眾，於通訊軟體上與詐騙集團聯繫，表示願意提供金融卡。
昨天下午2點詐騙集團要求將金融卡放到永康區某賣場寄物櫃，集團收簿手於下午5點到場打開該櫃並取走金融卡時，埋伏員警一擁而上逮捕涉案24歲陳姓男子，並查扣工作用手機及另案黃姓被害人之金融卡，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦，並擴大偵辦中。
台南市警五分局長陳宇桓表示，詐騙集團會在社群軟體刊登租用金融帳戶等訊息，吸引急需用錢的民眾目光，誆稱要以數萬元「租用」被害人的金融帳戶來匯兌，待民眾交付金融帳戶後，詐騙集團就利用這些人頭帳戶詐騙更多的被害人匯款，後續恐導致受害人背負鉅額求償及吃上刑事責任，請民眾多加提防。
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