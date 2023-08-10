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雲林逆子家暴母親片社群流傳 人倒地作嘔還不罷手網撻伐

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

父親節原是闔家慶祝的好日子，雲林縣西螺鎮鹿場里1處民宅驚傳逆子家暴母親。據了解，這情形非首次發生，左鄰右舍都知情，事發當時有人目擊並錄下家暴過程，並協助報警，目前被害人已另安置親屬家中，並聲請保護令，縣府社會處將協助提傷害告訴。

「唉喲…唉喲…」西螺鹿場1名6旬婦人，前天傍晚遭甫出獄的兒子家暴，目擊者錄影存證，只見手無寸鐵的母親被兒子打倒在地不斷哀嚎，但男子仍不罷手施暴，以手拖人、拳打腳踢樣樣來，過程中被害人發出嘔吐聲，疑似出現腦震盪現象，令人於心不忍。

目擊者協助報警，並將過程上傳至網路社群，網友一片撻伐，痛批男子「打媽媽很不該」、「豬狗不如」，全案已報警處理，由西螺警分局偵辦，目前受害者已由縣府社工安置到親戚家，安全無虞。

據悉，男子數月前因案入監服刑，本月8日下午出獄，傍晚故態復萌，因不明原因對媽媽施暴，目擊者看不下去協助蒐證報警；過去男子也曾向91歲高齡的爺爺索討數萬元，但沒幾天就花光又回家討，爺爺拒絕給錢，竟也遭推打。

據了解，該家庭是社工高度關注的對象，曾遭受施暴的家庭成員也都有聲請保護令，相關單位已針對調整保護令內容，待法院核發執行，防止再發生家暴。

家暴示意圖。圖／本報資料照片
家暴示意圖。圖／本報資料照片

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家暴 爺爺

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