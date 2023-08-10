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驚悚影片曝光！男大生開車恍神撞倒騎士 推行30公尺差點攔腰輾過

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨晚發生18歲男大生開車連續衝撞10輛機車的誇張車禍，其中1輛還連人帶機車被推撞約30公尺。今天有一段路旁店家的監視器畫面曝光，可以看見騎士最後從引擎蓋跌落到肇事車前，仍持續被推行不斷滾動身軀，差點被車輪攔腰輾過，相當驚悚。

據了解，18歲鄧姓大學生4月才拿到駕照，昨天駕駛父親的WISH休旅車搭載3名男同學從桃園出發，下午3時許抵達淡水、三芝淺水灣等地遊玩，返程於晚間8時30分行經淡水區民權路台2線往台北市方向，自稱因為恍神釀成車禍。

他在捷運竹圍站附近，先向右偏離車道衝上人行道，掃倒停車格8輛機車，又折返沿著路肩往前衝，沒多久便撞上前方由44歲李姓男子騎乘的機車，旁邊還有1輛機車嚇到自摔。

李男被高速撞擊，整個人摔在肇事汽車的引擎蓋上，前擋風玻璃都被撞裂成蜘蛛網狀，機車則卡在汽車前方，就這樣連人帶車被推行約30公尺。

路旁店家的監視拍到，肇事車幾乎是貼著路肩向前衝，原本店前的待轉區有2輛機車停等號誌、人行道上有4個人行走或站立，聽見聲音、看到汽車推著機車和人高速衝過來，嚇得趕緊閃避淨空。

接著肇事車的右前車頭撞上路旁電線桿，原本卡在車前被推行的機車彈開，躺在引擎蓋上的李姓騎士順勢向前滾落地面，變成人被向前推行。李男側身不斷滾動數圈，又過了好幾公尺才停下，最後人被卡在右輪前方車底下受困，差點就從腰部輾過。

李男從額頭、後頸到肩膀、背部、腰際、四肢都有撕裂、擦挫傷，遍體鱗傷被消防隊員頂高車體救出，送醫時意識清醒，診治後仍留院觀察，尚未接受警詢調查，還沒決定是否向鄧姓男大生提告過失傷害罪嫌。鄧男和3名乘客在派出所做完筆錄已先返家。

李姓騎士遭追撞後，摔在引擎蓋上被推行約30公尺，最後跌落到車前又繼續被推行，側身不斷滾動數圈，最後卡在右輪前方車底下受困，差點就從腰部輾過。過程皆被監視器錄下，相當驚悚。記者林昭彰／翻攝
李姓騎士遭追撞後，摔在引擎蓋上被推行約30公尺，最後跌落到車前又繼續被推行，側身不斷滾動數圈，最後卡在右輪前方車底下受困，差點就從腰部輾過。過程皆被監視器錄下，相當驚悚。記者林昭彰／翻攝
原本路旁待轉區有2輛機車停等號誌、人行道上有4個人行走或站立，聽見聲音、看到肇事汽車推著機車和人高速衝過來，嚇得趕緊閃避淨空。記者林昭彰／翻攝
原本路旁待轉區有2輛機車停等號誌、人行道上有4個人行走或站立，聽見聲音、看到肇事汽車推著機車和人高速衝過來，嚇得趕緊閃避淨空。記者林昭彰／翻攝

人行道 淡水

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