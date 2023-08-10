新北鶯歌驟降豪大雨 部分路段水淹5到10公分
今天下午台灣受受西南風及午後對流發展旺盛影響，新北市鶯歌區降下豪大雨，雨勢來得又快又急，導致中正一路、建國路、文化路與館前路口、大湖路上積水最深已有5到10公分高，目前三峽警方已派員前往交管，呼籲用路人提前改道小心行車。
中央氣象局發布新北市為大雷雨警戒區，易有短延時強降雨。今天下午新北市鶯歌區降下豪大雨，瞬降大雷雨導致鶯歌部分路段雨水無法即時宣洩，造成中正一路、建國路、文化路與館前路口、大湖路積水高度，最深已超過5到10公分高，三峽警方趕緊派員前往交通管制。
三峽警分局表示，目前派員於轄區鶯歌區建國路、中正一路口至和平街口；以及文化路與館前路口往樹林方向、大湖路部分路段同步實施交管，提醒用路人提早改道，或遵循現場人員指揮通行。
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