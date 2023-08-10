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雨勢擾下班路！台鐵桃園=鶯歌段淹水 南北向列車延遲

影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

新北鶯歌驟降豪大雨 部分路段水淹5到10公分

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午台灣受受西南風及午後對流發展旺盛影響，新北市鶯歌區降下豪大雨，雨勢來得又快又急，導致中正一路、建國路、文化路與館前路口、大湖路上積水最深已有5到10公分高，目前三峽警方已派員前往交管，呼籲用路人提前改道小心行車。

中央氣象局發布新北市為大雷雨警戒區，易有短延時強降雨。今天下午新北市鶯歌區降下豪大雨，瞬降大雷雨導致鶯歌部分路段雨水無法即時宣洩，造成中正一路、建國路、文化路與館前路口、大湖路積水高度，最深已超過5到10公分高，三峽警方趕緊派員前往交通管制。

三峽警分局表示，目前派員於轄區鶯歌區建國路、中正一路口至和平街口；以及文化路與館前路口往樹林方向、大湖路部分路段同步實施交管，提醒用路人提早改道，或遵循現場人員指揮通行。

今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。記者曾伯愷／翻攝
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。記者曾伯愷／翻攝
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。圖／民眾提供
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。圖／民眾提供
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。記者曾伯愷／翻攝
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。記者曾伯愷／翻攝
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。圖／民眾提供
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。圖／民眾提供
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。記者曾伯愷／翻攝
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。記者曾伯愷／翻攝
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。記者曾伯愷／翻攝
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。記者曾伯愷／翻攝
今天下午降下豪大雨，新北市鶯歌區部分路段水淹5到10公分高，警方派人交管。記者曾伯愷／翻攝
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