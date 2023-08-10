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台東桑樹溪戲水疑不諳水性 29歲男溺水命危送醫急救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東今下午傳出溺水意外，一名29歲李姓男子與外籍友人前往卑南鄉的桑樹溪戲水，李不慎失足，沉入深潭，友人見狀對外求援，李最後被溯溪民眾發現救起，但已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫急救中。

台東今下午傳出溺水意外，一名29歲李姓男子與外籍友人前往卑南鄉的桑樹溪戲水，未料，李不慎失足，沉入深潭，友人見狀對外求援，李最後被溯溪民眾發現救起，但已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫急救中。圖／讀者提供
台東今下午傳出溺水意外，一名29歲李姓男子與外籍友人前往卑南鄉的桑樹溪戲水，未料，李不慎失足，沉入深潭，友人見狀對外求援，李最後被溯溪民眾發現救起，但已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫急救中。圖／讀者提供

這起溺水意外發生於下午4點許，一名台灣籍李姓男子與外籍男性友人，一同卑南鄉東興村的桑樹溪上游戲水，不諳水性的李男下水步行到一處峽谷深潭，外籍友人幫他攝影拍照，結果李不小心一腳踩空沉入水底。

外籍友人見狀跑上溪谷尋求協助，由於當地手機沒有訊號，其他民眾騎車到有訊號的地方打119。救護車還沒趕到現場時，2名溯溪回程男子，發現水底竟有人一動也不動，立即下水將溺者拉起，但已無呼吸心跳。

救護人員到場後接手CPR，隨即將李男送往馬偕醫院急救。整起溺水原因警方目前正了解調查釐清中。消防局呼籲民眾前往溪流從事水上活動時，除要注意自身安全，一定要了解現場環境，千萬不要貿然下水。

台東今下午傳出溺水意外，一名29歲李姓男子與外籍友人前往卑南鄉的桑樹溪戲水，未料，李不慎失足，沉入深潭，友人見狀對外求援，李最後被溯溪民眾發現救起，但已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫急救中。圖／讀者提供
台東今下午傳出溺水意外，一名29歲李姓男子與外籍友人前往卑南鄉的桑樹溪戲水，未料，李不慎失足，沉入深潭，友人見狀對外求援，李最後被溯溪民眾發現救起，但已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫急救中。圖／讀者提供

溺水 救護車

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