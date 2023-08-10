聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東桑樹溪戲水疑不諳水性 29歲男溺水命危送醫急救
台東今下午傳出溺水意外，一名29歲李姓男子與外籍友人前往卑南鄉的桑樹溪戲水，李不慎失足，沉入深潭，友人見狀對外求援，李最後被溯溪民眾發現救起，但已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫急救中。
這起溺水意外發生於下午4點許，一名台灣籍李姓男子與外籍男性友人，一同卑南鄉東興村的桑樹溪上游戲水，不諳水性的李男下水步行到一處峽谷深潭，外籍友人幫他攝影拍照，結果李不小心一腳踩空沉入水底。
外籍友人見狀跑上溪谷尋求協助，由於當地手機沒有訊號，其他民眾騎車到有訊號的地方打119。救護車還沒趕到現場時，2名溯溪回程男子，發現水底竟有人一動也不動，立即下水將溺者拉起，但已無呼吸心跳。
救護人員到場後接手CPR，隨即將李男送往馬偕醫院急救。整起溺水原因警方目前正了解調查釐清中。消防局呼籲民眾前往溪流從事水上活動時，除要注意自身安全，一定要了解現場環境，千萬不要貿然下水。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言