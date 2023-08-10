台東桑樹溪戲水疑不諳水性 29歲男溺水命危送醫急救

台東今下午傳出溺水意外，一名29歲李姓男子與外籍友人前往卑南鄉的桑樹溪戲水，李不慎失足，沉入深潭，友人見狀對外求援，李最後被溯溪民眾發現救起，但已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫急救中。

台東今下午傳出溺水意外，一名29歲李姓男子與外籍友人前往卑南鄉的桑樹溪戲水，未料，李不慎失足，沉入深潭，友人見狀對外求援，李最後被溯溪民眾發現救起，但已無呼吸心跳，由救護車緊急送醫急救中。圖／讀者提供

這起溺水意外發生於下午4點許，一名台灣籍李姓男子與外籍男性友人，一同卑南鄉東興村的桑樹溪上游戲水，不諳水性的李男下水步行到一處峽谷深潭，外籍友人幫他攝影拍照，結果李不小心一腳踩空沉入水底。

外籍友人見狀跑上溪谷尋求協助，由於當地手機沒有訊號，其他民眾騎車到有訊號的地方打119。救護車還沒趕到現場時，2名溯溪回程男子，發現水底竟有人一動也不動，立即下水將溺者拉起，但已無呼吸心跳。