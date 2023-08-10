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錢一領出立刻銷戶還扯「工程款」 行員識破警再逮兩嫌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

彭男被詐欺集團吸收成為車手，昨天下午他拿著銀行存摺來到新北市新莊區一間銀行，準備提領324萬5千元。行員發現他一開戶就匯入大筆款項，彭男稱是「工程款」，還拿出其他存摺取信，行員發現彭一領出錢便立即銷戶，當場報警。警方到場確認彭男是詐欺車手，並循線逮捕另兩嫌，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

新北市彭男前往新莊區某銀行提領324萬元，遭警識破是詐欺車手被逮依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市彭男前往新莊區某銀行提領324萬元，遭警識破是詐欺車手被逮依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，彭姓男子（36歲）目前無業的他，被詐欺集團吸收成為車手。昨天下午1時30分左右，彭男拿著一本銀行存摺，來到新北市新莊區新樹路一間銀行，準備向臨櫃人員提領帳戶內324萬3千元現金。由於彭男前一天才剛開新戶頭，立馬就有大筆款項陸續匯入，這讓行員起疑詢問彭男款項來源，彭男一度交代不清楚，最後才吞吐回說「工程款」。

彭男為取信行員，還刻意拿出另一本存摺給行員查看，沒想到行員一看存摺明細，彭男把帳戶內的錢領後馬上銷戶，這一個異常舉動行員直覺有異，當場報警。

警方獲報到場了解，並透過行員聯繫上其中一名蔡姓匯款者，蔡男表示日前通訊軟體LINE一名暱稱「網路安全官」的陌生人與他聯繫，對方以「投資穩賺不賠，惟須投入保證金，方可提領出賺取的投資利潤」騙得蔡男匯入62萬元到指定帳戶，之後便無消無息，警方一聽確認彭男為詐欺現行犯，當場上銬逮捕。

警策動彭男供出吳男（37歲）、洪男（21歲）兩名共犯，於昨天下午3時36分於新莊區環漢路當場攔截逮捕，查扣存簿2本、涉案手機4支，連同彭男帳戶內及現金324萬3千元一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌將3嫌移送法辦，並擴大溯源積極查緝其他集團共犯到案。

新北市彭男前往新莊區某銀行提領324萬元，遭警識破是詐欺車手被逮依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市彭男前往新莊區某銀行提領324萬元，遭警識破是詐欺車手被逮依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市彭男前往新莊區某銀行提領324萬元，遭警識破是詐欺車手被逮依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市彭男前往新莊區某銀行提領324萬元，遭警識破是詐欺車手被逮依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

詐欺 車手

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