綠島落海失蹤空軍士官長找到了 已無生命跡象
空軍氣象聯隊綠島探空分隊一名張姓士官長，昨晚於帆船鼻岸際釣魚時不慎落海失蹤，搜救人員今天下午尋獲到人，但已無生命跡象，目前由警方進一步調查釐清。
海巡署岸巡第13大隊表示，今天下午1點16分時，海鷹6號搭載之民間救援人員於釣點案發現場下方礁岩發現失蹤者，已無生命跡象，並由海上救生協會台東分會出動IRB艇前去搭載目標返回溫泉港。
經空軍探空分隊人員確認該遺體為失蹤張姓士官長無誤，目前已由警方進一步調查釐清，軍方則已通知家屬，並協助相關後續事宜。
昨晚9點多警消接獲通報有釣客在綠島帆船鼻岸際疑被大浪捲走，搜救人員趕抵現場時，發現現場留有釣具，但不見人影，經過搜尋仍未發現失蹤者，今天上午持續於岸際及海上擴大搜尋，下午尋獲遺體。
據了解，據了解失蹤者為空軍氣象聯隊綠島探空分隊張姓士官長，對此軍方未多做說明，僅表示還在了解釐清。綠島探空分隊，負責蒐集東部地區天氣數據，提供給花東軍事基地作為演訓及任務參考。
台東綠島昨晚傳出1名釣客疑遭大浪捲走失蹤，目前海巡及警消持續搜尋中。據了解失蹤者為空軍氣象聯隊綠島分隊張姓士官長，軍方對此未多做說明，僅表示還在了解釐清。
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