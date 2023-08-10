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「妳就是老婆！」女陷愛情詐騙成車手 供「男友」帳戶被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名賴姓女子在網路認識男朋友，兩人甚至論及婚嫁，近日賴女受男友請託提供他帳戶做轉匯，結果昨下午賴女經男友指示到銀行「提領貨款」，行員察覺有異報警，警方到場發現女子早落入愛情詐騙圈套成為車手。

桃園警分局武陵派出所昨下午1點40分許接獲轄區金融機構通報，表示民眾有異常提領的狀況；警方到場了解，32歲賴姓女子在網路認識一名陳姓男子，對方經常噓寒問暖，雙方感情急遽升溫，甚至已論及婚嫁。最近陳男說因為經營國際貿易事業，許多貨款需要處理，希望賴女幫忙提供帳戶做轉匯用。

對此賴女認為兩人是男女朋友，非常信任對方，便提供7家銀行帳戶，接收多筆不明來源的匯款共40多萬元，昨接獲「男友｣指示到某銀行先領取14萬元的「貨款｣，再到另一家銀行準備提領10萬元，行員察覺資金有異，隨即通報員警到場。

由於對男友的信任，賴女一開始對員警詢問避重就輕、不願配合，經員警分析說明利害關係，勸告她可能已陷入詐騙陷阱成為車手，賴女才願意配合，發現其帳戶內款項已有2名匯款人報案，均遭投資詐騙匯款，讓賴女當場傻眼，員警依法將其逮捕移請偵辦，後續將持續向上溯源追查幕後詐騙嫌犯。

警方發現賴女帳戶內款項已有2名匯款人報案，均遭投資詐騙。記者周嘉茹／翻攝
警方發現賴女帳戶內款項已有2名匯款人報案，均遭投資詐騙。記者周嘉茹／翻攝
對方以話術對賴女噓寒問暖，讓賴女陷進愛情詐騙。記者周嘉茹／翻攝
對方以話術對賴女噓寒問暖，讓賴女陷進愛情詐騙。記者周嘉茹／翻攝

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