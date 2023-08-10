影／苦追女神未果還被發好人卡 新北情傷男竟做了這件事

新北市板橋1名28歲李男，因情傷鬱悶不樂，前晚離家後失去音訊，李母擔心不已立即報警。海山警方獲報緊急協尋，得知李男之前都搭307公車至北市找心儀的女子，警員沿公車路線搜尋並調閱監視器，發現李男竟沿著公車路線徒步行走，警方沿站搜尋，終於在萬華區尋獲李男，隨即通知家屬，順利化解這場驚魂記。

據了解，家住板橋的28歲李姓男子，苦追1名住在北市的心儀女子，時常搭乘307公車至北市尋愛。但日前疑因被女子明確拒絕，李男頓時陷入情傷鬱悶不樂。李男前天晚間8時許離家後，直至深夜均未返家。李母因聯繫不上兒子擔心不已，立即至海山分局新海派出所報案。

值班警員考量李男因情緒憂鬱，且當時已近深夜卻杳無音信，立即緊急協尋。李母向警方透露，兒子常搭307公車自板橋藝文特區站前往台北市，警員立即調閱307公車路線沿途的監視器影像，同時也派遣線上巡邏警力沿線尋找。

警員許宇量、戴仁謙在接獲報案3個小時後，於台北市中華路北站附近發現坐在路旁椅子上休息的李男。警方發現李男雙腳均赤腳，經詢問後李男才娓娓道來，因想回憶之前苦追心儀女子的過程，竟從板橋藝文特區公車站開始沿著307路線步行，一路前往中和在走過華中橋來到台北市萬華區中華路北站，全程共計13公里，走到鞋子掉了都不知。