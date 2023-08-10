影／中和大貨車路邊卸貨滾一地 害女騎士撞上連人帶車摔傷

大貨車司機王姓男子今天將車停放新北市中和區景平路邊卸貨時，貨物突然傾倒掉落馬路上，梁姓女騎士正好行經該處，因事發突然閃避不及，連人帶車摔傷送醫，所幸只有手、腳皆有擦挫傷，無生命危險，確實事發原因警方已調閱案發地點周邊監視器釐清中。

今天上午8時許正值交通尖峰時段，中和警方獲報中和區景平路422巷發生車禍意外，員警到場處理時，發現機車騎士梁姓女子（48歲）手、腳多處擦挫傷，由救護車送往醫院就醫。

經查是大貨車司機王姓男子（54歲）當時將貨車停靠景平路422巷口卸貨，因疏於注意，大貨車上貨物突然傾斜掉落，滾落至馬路上，導致騎機車經過的梁女一時閃避不及撞上，當場連人帶車摔倒受傷。