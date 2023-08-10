越女染愛滋從事危險性交易達半年 苗縣：尋芳客快篩檢
苗栗市最近查獲一名32歲越南籍性交易工作者，經檢驗發現為愛滋病感染者，這名女子入境台灣已超過半年，交易過程曾有不安全性行為，未全程使用保險套，苗栗縣衛生局呼籲尋芳客，如果曾在今年1月12日至7月28日期間曾在縣內與外籍性工作者有過不安全性行為，請主動在不安全性行為發生3個月（空窗期） 後盡速進行愛滋篩檢。
苗栗縣衛生局指出，這名從事非法性交易的外籍女子在苗栗市被查獲後，依規定強制檢驗是否為愛滋病感染者，8月4日快篩呈現陽性，經衛生部疾管署再次檢驗，昨天確認這名女子為愛滋病感染者。
女子自稱和丈夫在越南時就已知悉確診愛滋病並服藥，在台從事性交易期間，與一些尋芳客也曾有過未全程使用保險套進行肛交、陰道交、口交等不安全性行為；女子現已送往南投收容所等待遣返。她在苗栗縣從事性交易工作時，在苗栗市被查獲，但也有可能赴其他鄉鎮市性行易。
衛生局指出， 苗栗縣18鄉鎮市衛生所、衛生局及衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院都有提供準確、注重隱私且免費的匿名愛滋篩檢服務，如果對自身健康狀況不明瞭者，可致電上述機關或院所預約愛滋篩檢服務，也可到衛福部疾病管制署網站查詢各地匿名篩檢點就近進行篩檢，相關疑問可撥打24小時免付費防疫專線1922，或苗栗縣衛生局疾病管制科（037）558108及18鄉鎮市衛生所洽詢。
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