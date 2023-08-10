越女染愛滋從事危險性交易達半年 苗縣：尋芳客快篩檢

苗栗市最近查獲一名32歲越南籍性交易工作者，經檢驗發現為愛滋病感染者，這名女子入境台灣已超過半年，交易過程曾有不安全性行為，未全程使用保險套，苗栗縣衛生局呼籲尋芳客，如果曾在今年1月12日至7月28日期間曾在縣內與外籍性工作者有過不安全性行為，請主動在不安全性行為發生3個月（空窗期） 後盡速進行愛滋篩檢。

苗栗縣衛生局指出，這名從事非法性交易的外籍女子在苗栗市被查獲後，依規定強制檢驗是否為愛滋病感染者，8月4日快篩呈現陽性，經衛生部疾管署再次檢驗，昨天確認這名女子為愛滋病感染者。

女子自稱和丈夫在越南時就已知悉確診愛滋病並服藥，在台從事性交易期間，與一些尋芳客也曾有過未全程使用保險套進行肛交、陰道交、口交等不安全性行為；女子現已送往南投收容所等待遣返。她在苗栗縣從事性交易工作時，在苗栗市被查獲，但也有可能赴其他鄉鎮市性行易。