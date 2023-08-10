化小愛為大愛 台南夫婦痛失16歲兒今捐救護車給消防隊

16歲卓姓少年約3年前騎車在台南市安平區遭後方轎車撞上，雖經搶救，父母考量預後不佳，不忍他受苦決定放手。他的父母卓宸禾、詹筑甯在悲痛之餘，將300多萬元車禍賠償金全數捐出，購買救護車今天捐給安平消防分隊，希望挽救更多人的性命。

今天上午11點，在台南市消防局七樓禮堂舉辦救護車捐贈儀式。卓宸禾、詹筑甯夫婦在律師王國忠等人陪同下，參加捐贈儀式，他們感謝捐贈過程中所有參與的人，並表示每一個孩子都是父母心中的寶貝，驟然離世是父母一輩子的傷痛，希望能將小愛化為大愛捐出救護車 。

詹筑甯說，救護車可以幫助到許多人，捐贈救護車，像兒子心地善良又樂於助人的少年也會支持。她再次呼籲各界重視青少年時期的交通安全觀念教育根基。

卓宸禾、詹筑甯夫婦將陸續與道安宣導團、財團法人車輛研究測試中心防禦駕駛推廣企劃部等共同規劃「媽媽的交通安全課」講座，專為載孩子上學的媽媽上一堂路權及防禦駕駛課，歡迎屆時各校聯繫安排。