影／高雄八旬翁領百萬欲供金孫買房 緊要關頭警揭穿謊言

高雄86歲張姓老翁前天神情慌張前往銀行，拿著存簿欲提領帳戶內的百萬元積蓄，經詢問，張翁才說寶貝金孫上午打來說急需用錢買房，要先支付頭期款，警要他冷靜下來，先致電孫子或親戚，再次確認需求，所幸順利連絡上張翁的孫子，成功拆穿這場騙局。

仁武分局指出，前天上午9時許大樹分駐所接獲來自銀行的報案，指稱有名八旬張翁神情詭異要提領大筆現金，疑似是遇上詐騙，大樹所長陳淵賜、警員李宗祐掛上電話，隨即趕赴銀行馳援。

張翁指出，原本大清早還在住家樓上休息，沒想到接到金孫電話，向他焦急的表示，需要用錢支付買房頭期款，致使張翁不疑有他，立馬趕來銀行，欲提領百萬現金。

大樹所員警先是安撫張翁，並說明詐騙集團慣用假冒親友的詐騙伎倆，大膽撥電話給受害人要求提領帳戶，但多打一通電話多一分保障，員警要張翁先向親戚確認孫子近期是否需要修繕房屋。所幸順利連絡上張翁的孫子，才保住張翁捨不得花的積蓄。