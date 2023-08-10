快訊

陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

反毒引來黑幫殺機？厄瓜多總統候選人為何在選前被槍殺

預計明年基本工資漲為2萬7千多元！ 他嘆：慘了…底層人民會更加辛苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄八旬翁領百萬欲供金孫買房 緊要關頭警揭穿謊言

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄86歲張姓老翁前天神情慌張前往銀行，拿著存簿欲提領帳戶內的百萬元積蓄，經詢問，張翁才說寶貝金孫上午打來說急需用錢買房，要先支付頭期款，警要他冷靜下來，先致電孫子或親戚，再次確認需求，所幸順利連絡上張翁的孫子，成功拆穿這場騙局。

仁武分局指出，前天上午9時許大樹分駐所接獲來自銀行的報案，指稱有名八旬張翁神情詭異要提領大筆現金，疑似是遇上詐騙，大樹所長陳淵賜、警員李宗祐掛上電話，隨即趕赴銀行馳援。

張翁指出，原本大清早還在住家樓上休息，沒想到接到金孫電話，向他焦急的表示，需要用錢支付買房頭期款，致使張翁不疑有他，立馬趕來銀行，欲提領百萬現金。

大樹所員警先是安撫張翁，並說明詐騙集團慣用假冒親友的詐騙伎倆，大膽撥電話給受害人要求提領帳戶，但多打一通電話多一分保障，員警要張翁先向親戚確認孫子近期是否需要修繕房屋。所幸順利連絡上張翁的孫子，才保住張翁捨不得花的積蓄。

仁武分局呼籲，「猜猜我是誰」是詐騙集團常用假冒親友的詐騙手法，民眾務必「冷靜、查證、報警」，才能及時查證，防止被騙。

大樹分駐所兩名警員與銀行行員合力阻止張姓老翁將積蓄白白交給詐騙集團。記者古和純／翻攝
大樹分駐所兩名警員與銀行行員合力阻止張姓老翁將積蓄白白交給詐騙集團。記者古和純／翻攝
張姓老翁聽信詐騙電話，差點就要損失百萬元。記者古和純／翻攝
張姓老翁聽信詐騙電話，差點就要損失百萬元。記者古和純／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

高雄、台南持續大雷雨 粉專：沿海雷雨帶再爆發

米其林8月新入選餐廳 高雄法料「方蒔」夏季菜單登場

影／高雄下大雷雨 左營巨蛋旁路上冒湧泉

文藻女畢業生學機車墜河死亡 複驗見這現象認定死因是溺斃

相關新聞

文藻女畢業生學機車墜河死亡 複驗見這現象認定死因是溺斃

高雄文藻外語大學女畢業生丁姓女子，8月6日在學校前的愛河休憩步道練習騎機車，不慎墜落愛河死亡，今天檢方複驗死因，法醫發現...

又見行人地獄！ 屏東老婦綠燈過馬路慘遭左轉汽車撞死

屏東縣74歲江姓老婦8日晚間8點多，經過屏東市機場北路與勝利路口，當時綠燈直行走在斑馬線，遭汽車駕駛楊姓男子在路口綠燈左轉撞上，老婦送醫後9日凌晨傷重不治，楊男酒測值為零，警詢後將楊男依過失致死罪移送檢方。

綠島1名空軍氣象士官長疑釣魚失蹤 搜救人員搜尋中

台東綠島昨晚傳出1名釣客疑遭大浪捲走失蹤，目前海巡及警消持續搜尋中。據了解失蹤者為空軍氣象聯隊綠島分隊張姓士官長，軍方對...

影／疑詐團黑吃黑！少年汐止當街遭毆強搶皮包 警衝摩鐵逮4嫌

新北市汐止今天凌晨發生當街鬥毆案，16歲王姓少年行經中興路時，突遭多名男子圍毆還險遭擄上車，王姓少年強烈抵抗後對方放棄，...

影／苦追女神未果還被發好人卡 新北情傷男竟做了這件事

新北市板橋1名28歲李男，因情傷鬱悶不樂，前晚離家後失去音訊，李母擔心不已立即報警。海山警方獲報緊急協尋，得知李男之前都...

影／中和大貨車路邊卸貨滾一地 害女騎士撞上連人帶車摔傷

大貨車司機王姓男子今天將車停放新北市中和區景平路邊卸貨時，貨物突然傾倒掉落馬路上，梁姓女騎士正好行經該處，因事發突然閃避...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦