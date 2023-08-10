車手吞沒333萬贓款自導自演「假搶案」警：演技太差

吳姓男子是詐騙集團下游車手，在宜蘭取走333萬元贓款後，意欲吞沒，趁著颱風天，聯絡黃、劉、楊3名友人，自導自演被搶走贓款，向警方報案；黃男3人取款後一路逃到台中，以為安全無虞，但演技太差，警方12小時內逮捕3人，再把還在警局的吳男逮捕，依涉犯詐欺等罪嫌送辦。

警方調查，24歲吳男沒有正當職業，與26歲黃男、26歲楊男是同學，27歲劉男則是當兵時的同袍，4人都是高雄人；詐騙集團這次從羅東被害人手中騙走333萬元，吳男負責收錢，看到鉅款後決定鋌而走險，聯絡黃等3人，自導自演贓款被搶的大戲。

8月2日颱風天，吳男拿到錢後，由黃男租機車，上午10時40分許在監視器畫面下搶走贓款，黃男到機車行還車，隨後變裝；劉男租iRent接走黃男，2人搭計程車到楊男基隆租屋處，先把贓款中270萬元藏好，帶著剩下63萬元，搭白牌車到台中，下午7時許入住富比士飯店。

吳男上午11時40分許向羅東分局報案，打算做為自己被搶的證據瞞過上游集團；警方調閱監視器，感覺吳男根本是「等著被搶」，沒有激烈反抗，且報案說詞反覆，連錢從哪來都不清楚，懷疑是自導自演，便藉筆錄為由留住吳男，組成專案小組追查搶匪。

警方調閱監視器與租車資料，掌握黃男3人資料，下午3時到4時許趕抵基隆，調閱上百支監視器，6時許發現3人早已跑到台中北區，頂著強風繼續上路，8時許抵達台中，但無法確定人在何處，便採取地毯式清查，調出北區109間賓館、旅宿入住資料，10時許確認3人就在富比士飯店。

警方包圍埋伏，10時半許抓捕黃男等人，3人滿臉不可置信，但人贓俱獲，只能坦承犯行，供出剩餘270萬贓款所在地，與策畫假搶案的主謀吳男；警方取出贓款，並當場逮捕還在羅東分局做筆錄的吳男，依詐欺等罪嫌移送宜檢偵辦，檢方聲押4人，地院准押主謀吳男，黃、劉、楊分以5萬、3萬、3萬元交保。

警方後續透過監視器畫面找到被害人，他尤被蒙在谷底，以為自己借錢投資即將大賺一筆，經警方點醒，才大夢初醒被詐走333萬元，當場腿軟，所幸馬上得知警方追回全部贓款，不由得喜極而泣。