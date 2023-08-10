疑闖紅燈、天母80歲翁騎單車過路口 遭汽車撞飛昏迷不醒

曹姓男子昨晚騎乘單車行經台北市天母一處路口，遭劉姓男子駕駛汽車從右側衝撞噴飛，頭部重創，送醫搶救，目前仍昏迷中，警方初步確認劉男酒測值為0，持續釐清案情及肇責。

警方初步調查，80歲曹男昨晚10時許騎車單車沿士林區忠誠路二段154巷西往東方向穿越路口，遭遇45歲劉姓男子駕駛汽車沿忠誠路二段南往北方向行進，劉男車輛從側面撞飛曹男。

救護人員獲報到場，發現曹男頭部受創，將其送往榮總醫院搶救，直到今早曹男仍昏迷指數3，劉男則無傷，經吹氣檢測後，確定其酒測值為0。

據悉，曹男家住天母，平時夜間會外出騎乘單車兜風，未料發生事故；劉男指稱案發當時其行車號誌為綠燈，「看到對方已經來不及閃避」；相關監視器畫面未直接拍攝到曹男方向號誌，但道路地面反射紅光，經查該路口該時段非閃燈，員警初判曹男有闖紅燈可能。