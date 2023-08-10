文藻女畢業生學機車墜河死亡 複驗見這現象認定死因是溺斃

高雄文藻外語大學女畢業生丁姓女子，8月6日在學校前的愛河休憩步道練習騎機車，不慎墜落愛河死亡，今天檢方複驗死因，法醫發現丁女肺部積水，認為丁女的死因是溺死。

22歲的丁姓女子是新北市人，畢業後因在高雄某補習班找到工作，才留高雄工作。丁女為考機車駕照，8月6日晚間，她與曾姓女同學一起到文藻大學前愛河旁的休憩步道，借曾女的機車練習騎車，她騎車在步道旁的草地迴轉，疑高雄剛下過雨，草地泥濘，她在草地上騎車，不易騎上有人行道磚的步道，不慎催油門加速，突然衝向愛河，連人帶車衝過河邊鐵鍊、衝斷護岸設施墜河。

曾姓女同學見狀嚇得趕緊求救，原本見丁女在水上還有動靜，不久就發現丁女靜止不動。當消防人員趕到事發現場，將丁女打撈上岸，發現丁女已經死亡，曾姓女同學不禁傷心大哭。

警方通知丁女的父母趕下高雄，丁的父母認為愛河岸際只有20公分高的防護設施，有意要求國賠。