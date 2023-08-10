影／疑詐團黑吃黑！少年汐止當街遭毆強搶皮包 警衝摩鐵逮4嫌
新北市汐止今天凌晨發生當街鬥毆案，16歲王姓少年行經中興路時，突遭多名男子圍毆還險遭擄上車，王姓少年強烈抵抗後對方放棄，強搶王姓少年身上的皮包後上車揚長而去。汐止警方獲報3小時內循線至桃園1間摩鐵逮捕謝男等4人。初步調查疑是詐騙集團黑吃黑，詢後將依殺人未遂、傷害、搶奪罪嫌移送法辦。
據了解，汐止警方今天凌晨1時許接獲報案，在中興路有打架糾紛。警方立即派遣線上快打警力到場，發現現場只剩被打的16歲王姓少年，動手的嫌犯均已離去。王姓少年頭部及右肩擦傷，由救護車送往三總就醫。
汐止警方立即調閱監視器展開追緝，查出逃逸的車輛車主是19歲謝姓男子，警方發現謝男等人犯案後隨即開上國道一號逃往桃園，立即循線至桃園市新屋1間摩鐵，當場逮捕謝男、18歲林男、15歲林姓少年及翁姓少年，並起出王姓少年被搶的皮包，發現裡面有多張提款卡，旋即將4人帶回警局偵辦。
警方調查發現，這起案件疑似是詐騙集團車手間黑吃黑，謝男等人欲強搶王姓少年領取的贓款還欲將他擄走，因王姓少年拚死抵抗才放棄。警方將深入調查背後詐騙集團上游，釐清案件發生原因。詢後依搶奪、傷害、殺人未遂罪嫌將謝男等4人移送法辦。
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