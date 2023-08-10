又見行人地獄！ 屏東老婦綠燈過馬路慘遭左轉汽車撞死
屏東縣74歲潘姓老婦8日晚間8點多，經過屏東市機場北路與勝利路口，當時綠燈直行走在斑馬線，遭汽車駕駛楊姓男子在路口綠燈左轉撞上，老婦送醫後9日凌晨傷重不治，楊男酒測值為零，警詢後將楊男依過失致死罪移送檢方。
警方調查，今年8月8日晚間8點9分，35歲楊姓男子開車從機場北路東往西方向直行道勝利口左轉，74歲江姓婦人走在行人穿越道東向西步行，發生碰撞，潘姓老婦當場被汽車撞上後，從車頭車身上滾落下來。
潘姓老婦送醫因頭部重創，身體多處骨折，傷重不治。汽車駕駛楊男酒測值為零，楊男稱，沒有看到老婦，當發現時已經來不及了。
屏東縣警局交通隊提醒，開車行經行人穿越道時，務必停、讓行人優先通行，以免憾事發生。今年1到7月，取締汽機車不停讓行人開罰1508件。
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