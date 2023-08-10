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竹北2男在300元鮮蚵吃到飽店互毆 驚動警這餐恐變1萬8

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹2名30多歲黑衣男子昨天晚間8時許疑似喝醉酒，竟在竹北一家薑母鴨店大打出手，整起鬧劇全被隔壁桌的拍下貼上臉書社團「新竹人新竹事」中，由於該店正逢夏季，推出300元海鮮吃到飽，網友全都歪樓敲碗詢問「有地址嗎？」警方表示，昨天獲報後已抵達現場，訊後依社會秩序維護法裁罰，最高可處1萬8千元罰鍰。

根據網友提供畫面指出，2名黑衣男子一高一矮，疑似酒後起衝突，2人吵吵鬧鬧扭打成一團，中間一名灰衣男子拚命分開兩人，但較高的黑衣男子仍不斷揮拳丟酒瓶，一名較矮的黑衣男子疑似被打到流鼻血，這時候老闆娘也跑出來拼命勸架，還向兩人求情「拜託你、求求你」，一旁店員和客人也喊著「快報警」。

竹北警分局六家派出所獲報後，第一時間趕抵現場處置，連所長、副所長都出動，經了解，原來2名黑衣男子是同桌友人，因喝醉酒吵架起爭執，所幸兩人傷勢輕微，但打架吵鬧的舉動已影響店家做生意。

警方表示，由於2人互相鬥毆，將依社會秩序維護法第87條「妨害他人身體財產」裁罰，最高可處1萬8千元罰鍰。

不少網友看到影片，紛紛歪樓詢問：「有地址嗎拜謝，感恩」、「竹北有三百吃到飽的海鮮嗎」、「這家真的好吃」、「吃太飽在運動」、「300鮮蚵吃到飽在哪？」

店家今天也貼出道歉聲明，昨日晚間於竹北莊敬店生客人衝突事件，致使現場顧客在用餐過程中受到驚嚇，在此致上深深的歉意！事件發生當下，店內員工已積極在能力範圍內協助處理以維護顧客安全，與此同時，感謝協助報警的現場顧客與民眾，更感謝轄區派出所所長、副所長與值班員警，在接獲事件通報的第一時間立即派員趕往介入處理。經了解，此次事件純屬該事件當事人間的私人衝突，請大家不必過度渲染。

店家今天也貼出道歉聲明。圖／翻攝自店家官網
店家今天也貼出道歉聲明。圖／翻攝自店家官網
2名30多歲黑衣男子在300元鮮蚵吃到飽店互毆，這下恐遭社維法裁罰最高1萬8千元。圖／翻攝自「新竹人新竹事」
2名30多歲黑衣男子在300元鮮蚵吃到飽店互毆，這下恐遭社維法裁罰最高1萬8千元。圖／翻攝自「新竹人新竹事」

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