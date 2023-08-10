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假檢察官計程車內對話怪怪的...運將正義哥衝警所通報逮車手

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣周姓計程車司機昨天在高鐵虎尾站載了一名年輕男乘客，這名男子一上車就一直講電話，除了對話內容怪怪的，因男子是外地人，對雲林也不熟，一下子說要去北港一下子又說要去水林，沒辦法確定目的地在何處，司機建議開到派出所問路，沒想到男子要他立即離開「不能進去」。司機直覺他可能是不法詐騙成員，在乘客下車後，馬上跑到警所報警，順利逮捕這名詐騙車手。

北港警分局指出，水林鄉65歲婦人日前接到詐騙集團電話，對方假扮檢察官要求婦人帶著金融卡，依約定在昨天面交給「檢察官」，以達到監管帳戶的目的。婦人遂與對方約好地點面交，將她3張金融卡及帳號密碼都給了詐騙集團。

「你把卡放在機車置物箱，就會有人去拿」婦人依約把自己的3張金融卡用和密碼裝在信封內，放在機車置物箱，假扮檢察官的曾姓男子，被載到約定地點後下車，很快取走信封，當時周姓司機見老婦人神色緊張，加上曾男在車內對話有詐，認為其中必有原因，在曾男下車後不久，馬上向警方報案，順利逮捕曾男並起出金融卡。

曾嫌供稱，他也是在臉書網站上看見高薪徵職廣告，才被招入成為詐騙集團一員，負責面交及至銀行取款的「車手」工作。這次依照「上級指示」，以假傳票向婦人騙取3張金融卡及帳號密碼後，正準備要到附近銀行的ATM提領，取得現金後再交予詐團的上級。

北港分局長陳宏平表示，該案幸有小黃司機機警通報指認，警方得以當場逮捕29歲曾姓車手，查扣犯罪聯繫用手機及金融卡4張，成功挽留婦人辛苦錢。提醒民眾，常見假冒公務機關詐騙手法關鍵字為「遭冒用身分」、「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」、「偵查不公開」及「監管帳戶」等，聽到前述這些關鍵字就是詐騙。感謝計程車司機的機警及熱心。

曾姓男子假扮檢察官，計程車內對話露餡，遇到機警小黃正義哥，快速報案逮捕車手，起出詐騙來的金融卡。圖／北港分局提供
曾姓男子假扮檢察官，計程車內對話露餡，遇到機警小黃正義哥，快速報案逮捕車手，起出詐騙來的金融卡。圖／北港分局提供
曾姓男子假扮檢察官，計程車內對話露餡，遇到機警小黃正義哥，快速報案逮捕車手，起出詐騙來的金融卡。圖／北港分局提供
曾姓男子假扮檢察官，計程車內對話露餡，遇到機警小黃正義哥，快速報案逮捕車手，起出詐騙來的金融卡。圖／北港分局提供
曾姓男子假扮檢察官，計程車內對話露餡，遇到機警小黃正義哥，快速報案逮捕車手，起出詐騙來的金融卡。圖／北港分局提供
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