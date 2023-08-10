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高雄下大雷雨 路樹倒下擊中路過機車騎士
受西南風影響，高雄部分地區今天上午下起大雷雨，小港區1棵路樹不敵強風豪雨倒下，不巧枝幹波及路過的1名機車騎士，騎士手腳受傷，送小港醫院治療後已無大礙，警方立即通報市府工務局，迅速移置倒下的路樹。
據了解，今天凌晨高雄便下起大豪雨，上午7時20分許，張姓男子（28歲）騎機車經過小港區台機路中鋼機械公司前方，1棵約8公尺高的路樹因大雨倒下，連根拔起，不巧就擊中張的機車，張手腳受傷倒地，起身報案。
高雄市警小港分局員警據報到場，通報救護車將張姓男子送小港醫院治療，已無大礙，並立即通報工務局，派員到場移除倒下的路樹。
據悉，倒下的路樹，疑似因下雨受潮根部腐爛倒塌，張姓騎士閃避不及遭路樹砸中，工務局已派員清除倒樹。
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