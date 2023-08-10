新北金山三重橋車禍 大重機騎士OHCA送醫搶救中

新北市金山區三重橋今天上午8點多，一輛小客車與大型重型機車發生車禍，救護人員到場後，50多歲重機騎士OHCA（到院前沒有呼吸心跳），送醫搶救中，肇事原因由調方調查處理。

消防局第六大隊上午8點多獲報，新北市金山區三重橋，一輛大型重型重機騎士與一輛小客車發生撞擊，50歲男性騎士外科OHCA，送往金山台大醫院急救。

警方到場採證調查，發現撞擊力很大，機車騎士摔落撞擊地面。目前影響一線車道，相關肇事原因及責任歸屬由警方釐清中，傷者身分查證中。