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新北金山三重橋車禍 大重機騎士OHCA送醫搶救中

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山區三重橋今天上午8點多，一輛小客車與大型重型機車發生車禍，救護人員到場後，50多歲重機騎士OHCA（到院前沒有呼吸心跳），送醫搶救中，肇事原因由調方調查處理。

消防局第六大隊上午8點多獲報，新北市金山區三重橋，一輛大型重型重機騎士與一輛小客車發生撞擊，50歲男性騎士外科OHCA，送往金山台大醫院急救。

警方到場採證調查，發現撞擊力很大，機車騎士摔落撞擊地面。目前影響一線車道，相關肇事原因及責任歸屬由警方釐清中，傷者身分查證中。

第六大隊大隊長羅億田表示，提醒民眾目擊車禍時，第一時間應立即撥打119或110求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員迅速到達現場。

新北金山三重橋車禍，大型重機騎士OHCA送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
新北金山三重橋車禍，大型重機騎士OHCA送醫搶救中。記者游明煌／翻攝

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