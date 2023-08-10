綠島1名空軍氣象士官長疑釣魚失蹤 搜救人員搜尋中

台東綠島昨晚傳出1名釣客疑遭大浪捲走失蹤，目前海巡及警消持續搜尋中。據了解失蹤者為空軍氣象聯隊綠島分隊張姓士官長，軍方對此未多做說明，僅表示還在了解釐清。

警消指出，昨晚9點多接獲通報有釣客在綠島溫泉鼻岸際疑被大浪捲走，趕抵現場留有釣具，但不見人影，經過搜尋仍未發現失蹤者，今天持續於岸際及海上擴大搜尋中。