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綠島1名空軍氣象士官長疑釣魚失蹤 搜救人員搜尋中
台東綠島昨晚傳出1名釣客疑遭大浪捲走失蹤，目前海巡及警消持續搜尋中。據了解失蹤者為空軍氣象聯隊綠島分隊張姓士官長，軍方對此未多做說明，僅表示還在了解釐清。
警消指出，昨晚9點多接獲通報有釣客在綠島溫泉鼻岸際疑被大浪捲走，趕抵現場留有釣具，但不見人影，經過搜尋仍未發現失蹤者，今天持續於岸際及海上擴大搜尋中。
據了解，據了解失蹤者為空軍氣象聯隊綠島分隊張姓士官長，對此軍方未多做說明，僅表示還在了解釐清。空軍氣象聯隊綠島分隊，負責蒐集東部地區天氣數據，提供給花東軍事基地參考。
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