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誆兒子在對岸欠債遭毆打拘禁 警查發話地竟是菲律賓
苗栗縣西湖鄉一名蘇姓男子上周五向轄區警方報案，稱說有歹徒打電話給他，誆稱其子在中國大陸有幫人擔保新台幣200萬元，但因為擔保人跑了，且其子無力償還鉅款，故被人毆打成重傷，還遭到拘禁，要求家人拿錢贖人解決債務。
由於歹徒在電話中不斷放話要求蘇父要盡快處理，否則會有嚴重的後果。蘇父向警方說，因兒子在中國大陸出差工作，一時半刻無法聯繫以確認其人身安全，心生恐慌
警方在了解案情後，初步查詢確認該電話發話地點竟是菲律賓，相當可疑，隨後協助蘇父聯絡上其子，確認安全無虞，證實虛驚一場，是詐騙集團常用的一種詐騙手法，幸蘇父報警處理才未受騙。
通霄分局長陳至瑋呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾接到可疑電話或訊息切勿輕信，請保持冷靜，並立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以避免遭受詐騙。
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