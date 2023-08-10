誆兒子在對岸欠債遭毆打拘禁 警查發話地竟是菲律賓

苗栗縣西湖鄉一名蘇姓男子上周五向轄區警方報案，稱說有歹徒打電話給他，誆稱其子在中國大陸有幫人擔保新台幣200萬元，但因為擔保人跑了，且其子無力償還鉅款，故被人毆打成重傷，還遭到拘禁，要求家人拿錢贖人解決債務。

由於歹徒在電話中不斷放話要求蘇父要盡快處理，否則會有嚴重的後果。蘇父向警方說，因兒子在中國大陸出差工作，一時半刻無法聯繫以確認其人身安全，心生恐慌

警方在了解案情後，初步查詢確認該電話發話地點竟是菲律賓，相當可疑，隨後協助蘇父聯絡上其子，確認安全無虞，證實虛驚一場，是詐騙集團常用的一種詐騙手法，幸蘇父報警處理才未受騙。