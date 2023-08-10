淡水米粉寮「愛情公仔」遭塗泡沫 網怒：屁孩放暑假比鬼月可怕

新北市淡水區中山北路一段的米粉寮公車站旁裝置藝術「愛情公仔」，昨天遭青少年噴塗不明化學泡沫，路人錄影通知當地新興里辦公室，里長吳錦泉已清理完畢，並在臉書貼文提醒勿破壞公物。

路人錄下的影片只有3秒，一群看似國中生的青少年約3男4女，當時圍在愛情公仔旁，其中1個男生嘴裡念念有詞提到「裝置藝術」等等，但是聽不清楚全句在講什麼，一邊伸手在公仔頂端將不明泡沫擴散塗抹均勻。

新興里長吳錦泉表示，他接到訊息之後前往查看，不明白色泡沫略乾之後，摸起來油油黏黏，像是清潔劑之類的東西，隨即動手清理，應該沒有造成損害，他覺得警察已經夠忙了，所以沒有報案。