淡水米粉寮「愛情公仔」遭塗泡沫 網怒：屁孩放暑假比鬼月可怕
新北市淡水區中山北路一段的米粉寮公車站旁裝置藝術「愛情公仔」，昨天遭青少年噴塗不明化學泡沫，路人錄影通知當地新興里辦公室，里長吳錦泉已清理完畢，並在臉書貼文提醒勿破壞公物。
路人錄下的影片只有3秒，一群看似國中生的青少年約3男4女，當時圍在愛情公仔旁，其中1個男生嘴裡念念有詞提到「裝置藝術」等等，但是聽不清楚全句在講什麼，一邊伸手在公仔頂端將不明泡沫擴散塗抹均勻。
新興里長吳錦泉表示，他接到訊息之後前往查看，不明白色泡沫略乾之後，摸起來油油黏黏，像是清潔劑之類的東西，隨即動手清理，應該沒有造成損害，他覺得警察已經夠忙了，所以沒有報案。
後來里長在地方性臉書社團細說淡水貼文，指責影片中的年輕人太沒有公德心，這樣好玩嗎？並呼籲若有認得他們的人，請協助轉告要自重。網友紛紛留言抨擊他們是暑假期間放出來搗蛋的屁孩，里長還提醒大家「孩子長大了是個人行為，不必牽扯到家長。」
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