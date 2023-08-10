推筒子賭場藏偏僻三合院因1關鍵露餡 竹市警攻堅逮24人
新竹市香山區陳姓婦人利用竹苗交界處一處偏僻三合院當掩護，私下經營「推筒子」地下賭場，警方監控多時，發現該處常有不明人士出入，且老房子燈火通明，屋內徹夜未眠，確有可疑，轄區警方7日晚間於父親節前夕，犧牲下班時間持搜索票查緝，一舉包抄、破獲，成功逮住陳婦與23名賭客，查扣賭資140多萬元，警詢後依賭博、違反社維法等罪嫌法辦。
新竹市香山區位於竹市西南端，南與苗栗縣竹南鎮接壤，警方調查，陳婦利用竹苗交界處一處偏僻具有隱密特性的三合院當掩護，私下經營職業賭場，為防止警方查緝，陳會不定時更換聚賭地點，導致當地派出所多次獲報趕往查緝都撲空。
市警局第三分局近期接獲情資，鎖定該職業賭場最新經營位置位於竹苗交界處一棟三合院內，由於該地下賭場藏身於民宅中，外人不易察覺，警方經多日監控蒐證，發現老房子每逢夜晚總是燈火通明，屋內徹夜未眠，確認是流動性職業賭場，研判賭客眾多且出入分子複雜，便組成專案小組查緝。
7日晚間，警三分局動員偵查隊及所屬5個派出所線上警力共30餘人，趁有賭客進出賭場之際進行攻堅，一舉緝獲陳婦與23名正在聚賭的賭客，經查，該賭場以「推筒子」為主要賭法，現場查扣賭資143萬7000元、麻將賭具、押注夾、點鈔機等相關犯罪證物，全案警詢後將陳婦依賭博罪嫌移送法辦，在場賭客23人則依社會秩序維護法裁罰。
警三分局長林炎巨表示，警方為維護及淨化地方治安、端正社會善良風俗、落實「社區警政再出發」，動員分局所屬刑責區及警勤區員警加強轄區查察，對於轄內有不法行為，必定派員積極蒐證，運用各種偵辦作為強力打擊任何犯罪行為，讓社區地方治安更好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言