快訊

14歲「炫富、飆髒話」網紅突傳死訊！家人證實「巨大的悲痛」

厄瓜多總統大選將近！候選人竟遭「爆頭槍殺」 現任總統發文證實

今天關公聖誕拜拜要注意！神像分三種 拜錯反效果

推筒子賭場藏偏僻三合院因1關鍵露餡 竹市警攻堅逮24人

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市香山區陳姓婦人利用竹苗交界處一處偏僻三合院當掩護，私下經營「推筒子」地下賭場，警方監控多時，發現該處常有不明人士出入，且老房子燈火通明，屋內徹夜未眠，確有可疑，轄區警方7日晚間於父親節前夕，犧牲下班時間持搜索票查緝，一舉包抄、破獲，成功逮住陳婦與23名賭客，查扣賭資140多萬元，警詢後依賭博、違反社維法等罪嫌法辦。

新竹市香山區位於竹市西南端，南與苗栗縣竹南鎮接壤，警方調查，陳婦利用竹苗交界處一處偏僻具有隱密特性的三合院當掩護，私下經營職業賭場，為防止警方查緝，陳會不定時更換聚賭地點，導致當地派出所多次獲報趕往查緝都撲空。

市警局第三分局近期接獲情資，鎖定該職業賭場最新經營位置位於竹苗交界處一棟三合院內，由於該地下賭場藏身於民宅中，外人不易察覺，警方經多日監控蒐證，發現老房子每逢夜晚總是燈火通明，屋內徹夜未眠，確認是流動性職業賭場，研判賭客眾多且出入分子複雜，便組成專案小組查緝。

7日晚間，警三分局動員偵查隊及所屬5個派出所線上警力共30餘人，趁有賭客進出賭場之際進行攻堅，一舉緝獲陳婦與23名正在聚賭的賭客，經查，該賭場以「推筒子」為主要賭法，現場查扣賭資143萬7000元、麻將賭具、押注夾、點鈔機等相關犯罪證物，全案警詢後將陳婦依賭博罪嫌移送法辦，在場賭客23人則依社會秩序維護法裁罰。

警三分局長林炎巨表示，警方為維護及淨化地方治安、端正社會善良風俗、落實「社區警政再出發」，動員分局所屬刑責區及警勤區員警加強轄區查察，對於轄內有不法行為，必定派員積極蒐證，運用各種偵辦作為強力打擊任何犯罪行為，讓社區地方治安更好。

7日晚間，警三分局動員偵查隊及所屬5個派出所線上警力共30餘人，趁有賭客進出賭場之際進行攻堅，一舉緝獲陳婦與23名正在聚賭的賭客。圖／警方提供
7日晚間，警三分局動員偵查隊及所屬5個派出所線上警力共30餘人，趁有賭客進出賭場之際進行攻堅，一舉緝獲陳婦與23名正在聚賭的賭客。圖／警方提供
經查，該賭場以「推筒子」為主要賭法，現場查扣麻將賭具、押注夾、點鈔機等相關犯罪證物。圖／警方提供
經查，該賭場以「推筒子」為主要賭法，現場查扣麻將賭具、押注夾、點鈔機等相關犯罪證物。圖／警方提供

延伸閱讀

影／高雄吸安男子遇警緊張掀上衣 口袋藏毒意外露餡認栽

登革熱燒進竹市出現首例本土個案 衛生局：第一時間展開防治措施

影／北巿警抄德州撲克賭場 外送員送粥上門無奈變自用

遭爆跟NONO離婚！朱海君46天沒發聲 1動作露餡了

相關新聞

影／桃園男大生剛考到駕照遊淡水 連撞10輛機車…1人遭拖行30公尺

新北市淡水區捷運竹圍站附近，今晚發生汽車連續衝撞機車的誇張車禍，經警方初步調查，是1名剛考到駕照的18歲男大生，在70公...

推筒子賭場藏偏僻三合院因1關鍵露餡 竹市警攻堅逮24人

新竹市香山區陳姓婦人利用竹苗交界處一處偏僻三合院當掩護，私下經營「推筒子」地下賭場，警方監控多時，發現該處常有不明人士出...

台中4歲童趁父外出買午餐溜出門 他用畫的讓警幫他找到家

台中市江姓男子前天中午外出買便當，4歲兒子覺得無聊竟溜出家門逛大街，所幸巡邏警員發現帶回所內。育有3位孩子的警員田宗仁使...

影／高雄吸安男子遇警緊張掀上衣 口袋藏毒意外露餡認栽

高雄王姓男子涉嫌吸食安非他命，騎車搖晃遇警方攔查，他一時緊張卻掀上衣故作輕鬆，反而令口袋藏毒露餡，只好認栽，經警方依違反...

高雄又傳酒駕 情侶被撞1死1重傷

高雄陳姓男子昨天凌晨騎機車載周姓女友下班，停等紅燈時遭酒駕蔡姓男子從後高速追撞，機車撞成廢鐵噴飛卅公尺，陳男傷重不治，周...

車隊堵宮廟尋仇撲空 持棍叫囂砸瓶洩憤！警逮5人送辦

曾在新北市土城一間宮廟工作的25歲蔡男，因與宮廟負責人林男發生嫌隙遭解職。蔡男心生不滿，日前深夜竟撂來4名友人分騎3輛機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦