推筒子賭場藏偏僻三合院因1關鍵露餡 竹市警攻堅逮24人

新竹市香山區陳姓婦人利用竹苗交界處一處偏僻三合院當掩護，私下經營「推筒子」地下賭場，警方監控多時，發現該處常有不明人士出入，且老房子燈火通明，屋內徹夜未眠，確有可疑，轄區警方7日晚間於父親節前夕，犧牲下班時間持搜索票查緝，一舉包抄、破獲，成功逮住陳婦與23名賭客，查扣賭資140多萬元，警詢後依賭博、違反社維法等罪嫌法辦。

新竹市香山區位於竹市西南端，南與苗栗縣竹南鎮接壤，警方調查，陳婦利用竹苗交界處一處偏僻具有隱密特性的三合院當掩護，私下經營職業賭場，為防止警方查緝，陳會不定時更換聚賭地點，導致當地派出所多次獲報趕往查緝都撲空。

市警局第三分局近期接獲情資，鎖定該職業賭場最新經營位置位於竹苗交界處一棟三合院內，由於該地下賭場藏身於民宅中，外人不易察覺，警方經多日監控蒐證，發現老房子每逢夜晚總是燈火通明，屋內徹夜未眠，確認是流動性職業賭場，研判賭客眾多且出入分子複雜，便組成專案小組查緝。

7日晚間，警三分局動員偵查隊及所屬5個派出所線上警力共30餘人，趁有賭客進出賭場之際進行攻堅，一舉緝獲陳婦與23名正在聚賭的賭客，經查，該賭場以「推筒子」為主要賭法，現場查扣賭資143萬7000元、麻將賭具、押注夾、點鈔機等相關犯罪證物，全案警詢後將陳婦依賭博罪嫌移送法辦，在場賭客23人則依社會秩序維護法裁罰。