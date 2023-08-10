台中4歲童趁父外出買午餐溜出門 他用畫的讓警幫他找到家

台中市江姓男子前天中午外出買便當，4歲兒子覺得無聊竟溜出家門逛大街，所幸巡邏警員發現帶回所內。育有3位孩子的警員田宗仁使出「奶爸風範」，祭出飲水、零食並耐心陪同，引導男童畫出記憶中住家附近的景象，果然聯繫上父親，順利返家。

台中市沙鹿區清泉路雖然路寬不大，但因沿線住戶多，往來人、車亦不少，前天下午2點多，4歲男童趁爸爸外出買便當，獨走外出徒步約1公里遠，引來用路人注目。

清水警分局清泉派出所員警田宗仁、林健凱上前關心，男童卻過於緊張，無法確切表達身分、住家地址，擔心男童餓肚子，員警先將他帶返所內安置。

警員田宗仁育有3個孩子，且家中孩子年齡與男童相仿，田展現「奶爸風範」，提供飲水、零食並在旁耐心陪同，男童破涕為笑，手開心比YA。

田宗仁再引導男童畫出記憶中住家附近的景象，經詳細詢問後，終於找到男童住家，成功聯繫上男童父親，護送返家。