車隊堵宮廟尋仇撲空 持棍叫囂砸瓶洩憤！警逮5人送辦
曾在新北市土城一間宮廟工作的25歲蔡男，因與宮廟負責人林男發生嫌隙遭解職。蔡男心生不滿，日前深夜竟撂來4名友人分騎3輛機車持棍棒至宮廟欲找林男理論。5人在宮廟前叫囂要林男踹共，因林男不在，蔡男竟怒朝宮廟丟擲玻璃飲料瓶，逞凶後隨即騎車離去。土城警方循線通知5人到案，詢後依社維法送辦。
上月24日深夜11時許，位於土城區巷弄內1間宮廟前，突然出現3輛機車，車上5名男子中還有2人還未戴安全帽。眾人在宮廟門前不斷按鳴喇叭，並大聲叫囂要宮廟林姓負責人出來講，吵雜聲驚醒附近居民。但因林男不在宮廟內，眾人等了許久都無回應，其中1名男子竟將手上的玻璃飲料瓶朝宮廟丟擲，導致玻璃碎片四散，所幸當時無人在宮內也無路人經過，並未造成人員受傷及財損，5名惡煞逞兇後隨即分騎機車離去。
土城警方獲報後展開偵辦，經調查發現帶頭的蔡姓男子，之前曾在宮廟工作，疑似因與宮廟林姓負責人有嫌隙，遭林男解除職務。蔡男因而心生不滿，才會撂來20歲顏男、20歲洪男、19歲吳男及26歲王男，分騎3輛機車前往宮廟欲找林男理論，但因林男不在宮廟內，蔡男等人撲空才會丟擲飲料瓶洩憤。警方循線通知5人到案說明，詢後依社維法將5人送辦，另未戴安全帽部分則依道路交通管理處罰條例開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言