車隊堵宮廟尋仇撲空 持棍叫囂砸瓶洩憤！警逮5人送辦

曾在新北市土城一間宮廟工作的25歲蔡男，因與宮廟負責人林男發生嫌隙遭解職。蔡男心生不滿，日前深夜竟撂來4名友人分騎3輛機車持棍棒至宮廟欲找林男理論。5人在宮廟前叫囂要林男踹共，因林男不在，蔡男竟怒朝宮廟丟擲玻璃飲料瓶，逞凶後隨即騎車離去。土城警方循線通知5人到案，詢後依社維法送辦。

上月24日深夜11時許，位於土城區巷弄內1間宮廟前，突然出現3輛機車，車上5名男子中還有2人還未戴安全帽。眾人在宮廟門前不斷按鳴喇叭，並大聲叫囂要宮廟林姓負責人出來講，吵雜聲驚醒附近居民。但因林男不在宮廟內，眾人等了許久都無回應，其中1名男子竟將手上的玻璃飲料瓶朝宮廟丟擲，導致玻璃碎片四散，所幸當時無人在宮內也無路人經過，並未造成人員受傷及財損，5名惡煞逞兇後隨即分騎機車離去。