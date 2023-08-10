高雄又傳酒駕 情侶被撞1死1重傷

蔡姓男子涉嫌酒駕撞死停等紅燈陳姓機車騎士，肇事轎車也嚴重毀損。記者林保光／翻攝 高雄陳姓男子昨天凌晨騎機車載周姓女友下班，停等紅燈時遭酒駕蔡姓男子從後高速追撞，機車撞成廢鐵噴飛卅公尺，陳男傷重不治，周女重傷；蔡也受傷送醫，抽血換算酒測值高達○點九九毫克，他對如何發生車禍「沒有印象」，死者家屬痛罵「可惡」。

高雄再傳酒駕撞死人事件，民眾憤怒，高雄市交通警察大隊說，今年至七月，高雄市酒駕交通事故一四九件，已較去年同期減少五十六件。

警方調查，廿六歲蔡男是裝潢工人，昨天凌晨與張姓國中同學相約喝酒，結束後蔡涉嫌酒駕載張，途經左營大路與店仔頂路口，疑因酒醉未注意前方紅燈，撞上騎車雙載的五十五歲陳男與四十六歲周女。

撞擊力道猛烈，陳、周二人當場噴飛倒地，機車往前衝了卅公尺撞上電桿斷成兩節，幾成廢鐵；肇事蔡男轎車失控轉了一圈撞上電桿停下，車頭嚴重毀損。

警、消獲報趕到時，張姓男子已嚇得先逃離現場，另三人經送醫，陳男頭部重創不治，周女左腳、骨盆受傷、脾臟出血，蔡男下顎、右腳骨折，住院治療。

蔡經醫院抽血換算酒測值達每公升○點九九毫克，他對如何發生車禍，稱「沒有印象」。周女表示，和陳男住附近，陳去載她下班才發生意外。

死者家屬得知蔡酒駕肇事非常氣憤，說現在抓酒駕抓這麼凶，竟然還酒駕，「實在可惡」。

張男事後被警方通知到案，身上也擦挫傷，他說與蔡喝一瓶威士忌，喝得太猛，當時也昏睡，不知怎麼發生車禍，被警方連坐開罰。

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