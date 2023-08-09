影／桃園男大生剛考到駕照遊淡水 連撞10輛機車…1人遭拖行30公尺

新北市淡水區捷運竹圍站附近，今晚發生汽車連續衝撞機車的誇張車禍，經警方初步調查，是1名剛考到駕照的18歲男大生，在70公尺內連續撞倒10輛機車，其中1名騎士還被卡在車底拖行約30公尺，幸未受重傷。

據了解，18歲鄧姓男子是大學生，今年4月才拿到駕照，他駕駛向父親借來的WISH休旅車搭載3名男同學從桃園出發，下午3時許抵達淡水遊玩，返程於晚間8時30分行經淡水區民權路往台北市方向，自稱因為恍神釀成車禍。

鄧男的車先向右偏移撞到路緣，整輛車衝上人行道，該處剛好是機車停車場，共有8輛機車被掃倒，他匆忙向左急轉衝回車道，又撞倒前方行進中的機車，還把44歲李姓騎士捲進車底，旁邊另1輛機車見狀嚇到自摔，騎士和乘客均跌倒四肢擦挫傷，李男被一路拖行約30公尺，直到竹圍派出所斜前方的機車待轉區才停下。